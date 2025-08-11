הערכה בישראל: זה הזמן שייקח להשמיד את חמאס - סרוגים
הערכה בישראל: זה הזמן שייקח להשמיד את חמאס

ברקע התוכנית של נתניהו לכבוש את העיר עזה, ח"כ משה סעדה טוען כי זה משך הזמן שייקח להשמיד את ארגון הטרור חמאס

11.08.25 10:18  י״ז באב תשפ״ה
הערכה בישראל: זה הזמן שייקח להשמיד את חמאס
  עבד רחים כתיב/פלאש90

ח"כ משה סעדה אמר היום (שני) בראיון בגלי צה"ל כי הוא מעריך ש"עוד שנה מהיום נשמיד את חמאס". עוד הוא הוסיף: "לקח 4 שנים לנצח את דאעש".

נזכיר כי אמש, ראש הממשלה נתניהו מסר הצהרה והתייחס לתוכניתו לכבוש את עזה.  בדבריו, נתניהו חשף את "חמשת העקרונות" עליה תישען התוכנית הישראלית לפעולת כיבוש הרצועה: "1. פירוק חמאס ככוח צבאי, 2. שחרור כל החטופים, 3. פירוז מוחלט של הרצועה, 4. שליטה ביטחונית ישראלית, שלטון אזרחי לא ישראלי שמחנך לדרכי שלום".

ראש הממשלה קרא: "העזתים עצמם נלחמים, הם מתחננים אלינו, מתחננים לעולם להציל אותם. זה בדיוק מה שאנחנו מתכננים לעשות, זו משמעות החלטת הקבינט שהובלתי. שחרור הרצועה משלטון חמאס והעברתה לידיים אזרחיות, לא ישראליות".

תחת מתקפה: קנצלר גרמניה סופג אש בעקבות האמברגו על ישראל

נתניהו המשיך והתעקש: "המלחמה יכולה להיגמר מחר אם חמאס יניח את נשקו, וישחרר את כל החטופים. עזה תפורז, מרחב חיץ ביטחוני יוקם על הגבול והשלטון יעבור לידיים אזרחיות שאינן מחנכות לטרור נגד ישראל".

בהמשך הציג ראש הממשלה נתניהו את המצב בשטח: "על מנת לסיים את המשימה באופן מלא, עלינו לפעול היכן שלא פעלנו קודם. אנחנו שולטים בכ-75 אחוזים מעזה, אך נותרו עוד שני מרכזי כוח לחמאס: העיר עזה, ומחנות המרכז. ישיבת הקבינט האחרונה הורתה לצה"ל לפרק את מרכזי הכוח האחרונים האלה, בניגוד לדיווחים מטעים, זו הדרך הטובה והמהירה לסיום המלחמה".

ארגון הטרור חמאס
השמדה
משה סעדה
זהו, הלכו לנו החטופים החיים, ולא מדברים עליהם
השחור באוויר | 11-08-2025 10:29
לא ציונות ולא דתית. "המציל נפש יהודית" כבר לא תופס, "חתן מחדרו וכלה מחופתה" כבר לא תופס, השנאה מלבה ומעוורת את פניהם עד שאינם רואים את אלו שנותרו מאחור, שניתן היה לשחרר בעיסקאות קודמות, ומשארים אותם להירקב במרתפי האוייב האכזר והמר, שאפילו על אוכלוסייתו שלו לא חס. 43 חטופים נרצחו בידי חמאס כי לא הגענו לעיסקה. ומי שמת כבר מת, אבל את החיים עוד ניתן להציל, אך הממשלה הנוראית מצד אחד מוותרת עליהם כבר כמעט שנתיים, ומצד שני אוטמת את אוזניה כשהחרדים אומרים "נמות ולא נתגייס", וממשיכה לתת להם לשלוט.
2
חמאס
סש | 11-08-2025 11:06
כול הפרשנים שהיו עד היום טעו . אף אחד מהם לא יודע ולא ידע כמה זמן צריך כדי להשמיד את חמאס. חוץ ממני . . חמאס יושמד אחרי החגים . . .
למשוך זמן עד...
הכלבים של הבוגד מפקיר החיילים ביבי נתניהו, רוצים מלחמת שוא של שנה | 11-08-2025 12:17
למשוך זמן עד הבחירות
3
ואת חמאס נצחנו...
סעדה זה כלב של נתניהו אבי החמאס | 11-08-2025 12:16
ואת חמאס נצחנו כבר לפני שנה. טרור החמאס לא ייעלם לחלוטין גם עוד שנה. במציאות, אנחנו ניצחנו את חמאס מזמן ריסקנו את המפקדים והמחליפים והמחליפים, את הצבא, את כל גדודי חמאס, את התשתיות, את הציוד, את הייצור ואת הץקווי הייצור וקווי האספקה ואת המימוןצהאיראני, וניצחנו בכל קרב. מאז, ביבי מכתיב משיכת זמן פוליטית ללא מטרה ריאלית והתעלמות מיעדי המלחמה הקודמים. לא נותר לנו אלא לחזור שוב ושוב ולהסתובב כברווזים בין ההריסות. מיטב בנינו הגיבורים נופלים נהרגים נפצעים ומאהדין אברים ונפגעים במלחמה שנמשכת סתם. הרוגי מלכות נתניהו. חמאס מצלמים סרטים של פיגועים ומטענים ואנחנו מפרסמים - הותר לפרסום. נשחקים ושופכים דם ילדינו לשוא, שחיקה יום יומית של הישגי החיילים הגיבורים. בנוסף, מול הנצחון של חיילינו יש את ההפסד המגיני הכשלום הגדול של נתניהו. סרטי הרעב שהם מפיצים, מנצחים כל יום בזירה הבינ"ל. ככל שמלחמת משיכת הזמן של נתניהו, המלחמה חסרת היעדים מלבד, משיכת זמן וסיבוך המדינה, נמשכת ללא סיום באופק, העלות הכלכלית, שחיקת צהל החיילים הנהרגים לשוא פירוק המדינה והעם נמשכים. כל יום שהמלחמה נמשכת חמאס מנצח יותר ואויבנו הפלסטינים מתחזקים בכל העולם, האנטישמיות ושנאת ישראל שנאת הישראלים והיהודים מטפסת, כל יום. הגרוע מכל עדיין לפנינו .