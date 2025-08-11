הערכה בישראל: זה הזמן שייקח להשמיד את חמאס - סרוגים

עבד רחים כתיב/פלאש90

ח"כ משה סעדה אמר היום (שני) בראיון בגלי צה"ל כי הוא מעריך ש"עוד שנה מהיום נשמיד את חמאס". עוד הוא הוסיף: "לקח 4 שנים לנצח את דאעש".

נזכיר כי אמש, ראש הממשלה נתניהו מסר הצהרה והתייחס לתוכניתו לכבוש את עזה. בדבריו, נתניהו חשף את "חמשת העקרונות" עליה תישען התוכנית הישראלית לפעולת כיבוש הרצועה: "1. פירוק חמאס ככוח צבאי, 2. שחרור כל החטופים, 3. פירוז מוחלט של הרצועה, 4. שליטה ביטחונית ישראלית, שלטון אזרחי לא ישראלי שמחנך לדרכי שלום".

ראש הממשלה קרא: "העזתים עצמם נלחמים, הם מתחננים אלינו, מתחננים לעולם להציל אותם. זה בדיוק מה שאנחנו מתכננים לעשות, זו משמעות החלטת הקבינט שהובלתי. שחרור הרצועה משלטון חמאס והעברתה לידיים אזרחיות, לא ישראליות".

נתניהו המשיך והתעקש: "המלחמה יכולה להיגמר מחר אם חמאס יניח את נשקו, וישחרר את כל החטופים. עזה תפורז, מרחב חיץ ביטחוני יוקם על הגבול והשלטון יעבור לידיים אזרחיות שאינן מחנכות לטרור נגד ישראל".

בהמשך הציג ראש הממשלה נתניהו את המצב בשטח: "על מנת לסיים את המשימה באופן מלא, עלינו לפעול היכן שלא פעלנו קודם. אנחנו שולטים בכ-75 אחוזים מעזה, אך נותרו עוד שני מרכזי כוח לחמאס: העיר עזה, ומחנות המרכז. ישיבת הקבינט האחרונה הורתה לצה"ל לפרק את מרכזי הכוח האחרונים האלה, בניגוד לדיווחים מטעים, זו הדרך הטובה והמהירה לסיום המלחמה".