"יום הזעם"? ההפגנות ביוון לא התרוממו - סרוגים

(צילום: דניאל ויג'י\שאטרסטוק)

למרות ההתראות החריגות של משרד החוץ והחשש הרב בישראל, "יום הזעם" ביוון הסתיים בכישלון ענק לתנועת ה-BDS והפעילים הפרו-פלסטינים. מארגני האירוע טענו כי יתקיימו מאות הפגנות ברחבי המדינה, אך בפועל נרשמו עשרות הפגנות בלבד – וברובם היו מעט מאד אנשים.

ההפגנה המרכזית, שנערכה בכיכר סינטגמה באתונה, כללה מאות בני אדם בלבד – וגם בשאר ההפגנות ברחבי יוון לא הייתה נוכחות גדולה. בחלק מהמוקדים היו רק מפגינים בודדים, ובאחרים היו עשרות בני אדם בלבד. הרשויות המקומיות נערכו בכוחות מתוגברים לאפשרות של עימותים או פגיעה בתיירים ישראלים, אך בסופו של דבר התברר כי לא היה בהם צורך – וכל האירועים הסתיימו ללא נפגעים או אירועים חריגים.

גם נבחרת הכדורסל התנגדה לחרם

במקביל להפגנות, נבחרת ישראל בכדורסל אירחה בקפריסין את נבחרת יוון במשחק הכנה לקראת אליפות אירופה – זאת למרות קריאות של מפלגות השמאל והמפגינים הפרו-פלסטינים להחרים את המשחק. בסופו של דבר, ישראל ניצחה בתוצאה 75:58.

"בזמן שאלפים מתים מרעב בעזה, מדינה אחר מדינה מגנה את מדיניות רצח העם וספורטאים פלסטינים נהרגים לעיני כל, הבחירה הנכונה היא לא לקחת חלק במשחק" אמרו במפלגת "סיריזה". "השתתפות במשחק תשלח את המסר הלא נכון, בהינתן המשבר ההומניטרי בעזה והפעולות האחרונות של ממשלת ישראל. נבחרות הספורט הישראליות צריכות להיות מוחרמות, בדומה לסנקציות על רוסיה". כאמור, הנבחרת התעלמה מהקריאות לחרם – ועלתה לפרקט בכל זאת.