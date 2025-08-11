אירוע בטחוני ברצועת עזה - סרוגים

אירוע בטחוני ברצועת עזה
לוחם צה"ל נפצע באורח קל מירי בצפון רצועת עזה במהלך פעילות מבצעית. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחתו עודכנה על מצבו
דובר צה"ל הודיע הבוקר (שני) כי לוחם צה"ל נפצע אתמול באורח קל מירי בצפון רצועת עזה. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ומשפחתו עודכנה.
האירוע התרחש במהלך פעילות כוחות צה"ל באזור, במסגרת הלחימה המתמשכת מול ארגון חמאס ברצועה.
