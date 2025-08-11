"להגביר ערנות": ההתפרצות שמדאיגה את מערכת הבריאות - סרוגים
מכון דוידסון לחינוך מדעי מדווח על התפרצות חצבת עם מאות חולים, חשש מפוליו במרכז הארץ ועלייה בניטור נגיפים נוספים. משרד הבריאות קורא להתחסן ולהגביר ערנות

חדשות סרוגים11.08.25 09:43  י״ז באב תשפ״ה
  (צילום: יוסי אלוני / פלאש90)

התפרצות החצבת בישראל נמשכת ומחריפה, עם מאות חולים חדשים בשבוע האחרון. על פי דיווח שפורסם בימים האחרונים באתר מכון דוידסון לחינוך מדעי, מספר החולים שאובחנו עומד כבר על כ־410, מתוכם עשרות במצב קשה, כולל תינוקות המאושפזים בטיפול נמרץ. ההערכות הן שמספר החולים בפועל גבוה בהרבה ועשוי להגיע לכ־1,700.

מוקדי ההתפרצות העיקריים הם בירושלים, בני ברק ובית שמש, שם שיעור ההתחסנות נמוך יחסית. משרד הבריאות קורא לכל מי שלא התחסן בשנים האחרונות לגשת למתחמי החיסון – גם ללא תור – כדי לעצור את התפשטות המחלה.

עוד מציין מכון דוידסון כי זוהו גם סימנים מדאיגים להימצאות נגיפי פוליו מסוג 1 בדגימות ביוב במספר ערים ובהן בני ברק, לוד, רמלה וירושלים. במקביל, קיים חשש מהתפרצות מחודשת של קדחת מערב הנילוס, בעיקר בקרב אוכלוסיות רגישות.

לצד זאת, מדווחים במכון כי בעולם מתפשטת מחלת הצ’יקונגוניה – נגיף שמועבר על ידי יתושים – ובישראל קיימת הנחיה להגביר ערנות בעיקר בקרב מטיילים.

משרד הבריאות ממליץ על התחסנות מלאה בהתאם להנחיות השגרה, הימנעות מעקיצות יתושים וייבוש מקורות מים עומדים בסביבת המגורים.

1
מישהו אוכל את הלוקשים האלו?!
אל יהוד | 11-08-2025 9:50
חברות התורופות, כלומר, משרד הבריאות איבד אותי עוד בזמן הקורונה, מה שמעניין אותם זה כסף ונתוני האמת מוסתרים.
2
מתנגדי החיסונים, בורים...
יו | 11-08-2025 10:37
מתנגדי החיסונים, בורים חסרי מוח, עם ידע רפואי של פועל בניין, קיבלו הרבה כוח בעידן האי סבירות. מי שלא מחסן את ילדיו הוא מפיץ מחלות וצריך לקחת לו אותם. גם סירוס לא יזיק