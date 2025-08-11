כתב אישום: פרץ לדירה של מפונים שביתם נפגע ב"עם כלביא" - סרוגים

אילסטורציה | צילום: חיים גולדברג/פלאש 90

המשטרה הודיעה היום (שני) כי כתב אישום הוגש נגד תושב באר שבע בן 37, בחשד לפריצה לדירה זמנית של משפחה שפונתה מביתה לאחר שנפגע במתקפת טילים במסגרת מבצע "עם כלביא".

ביום שלישי, 30 ביולי 2025, נעצר החשוד, זמן קצר לאחר המעשה, נתפס כשברשותו רכוש גנוב, כולל תכשיטים ואופניים חשמליים, שהוחזר לבעליו. לפי דיווח המשטרה, בשעות אחר הצהריים התקבלה קריאה על פריצה לדירה זמנית של המשפחה המפונה. שוטרי התחנה הגיעו למקום במהירות, וביצעו פעולות חקירה שהובילו לאיתור החשוד, אשר ביצע קניות באמצעות כרטיסי אשראי שנגנבו מהדירה.

במהלך החקירה התברר כי החשוד גנב מפתח לדירה בזמן שהמשפחה שהתה בחוף סמוך, ונכנס באמצעותו לדירה, שם גנב תכשיטים ייחודיים ואופניים חשמליים. במהלך איסוף הראיות בזירת הפריצה, הבחינו השוטרים בחשוד בסמוך, כשהוא רוכב על האופניים הגנובים. בחיפוש שנערך על גופו נתפסו התכשיטים הגנובים, שהוחזרו למשפחה.

עוד עלה כי החשוד ביצע 11 עסקאות בכרטיסי האשראי הגנובים, ורכש מוצרים בשווי אלפי שקלים. החשוד נעצר והועבר לחקירה בתחנת המשטרה, ומעצרו הוארך מעת לעת. בסוף השבוע האחרון הוגש נגדו כתב אישום על ידי יחידת התביעות של מחוז תל אביב, הכולל עבירות של התפרצות לדירה, גניבה, ונטילה ושימוש באמצעי תשלום שלא בהסכמה בנסיבות מחמירות.

המשטרה ביקשה את מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים. המשטרה מסרה כי פעולות החקירה המהירות והממוקדות של שוטרי תחנת לב תל אביב הובילו למעצר החשוד והשבת הרכוש הגנוב לבעליו, תוך שמירה על ביטחון התושבים.