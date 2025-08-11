משרד הבריאות בהודעה חריגה: "סכנה בשעות הקרובות" - סרוגים

(צילום: מרים אלסטר / פלאש90)

המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות התריעו הבוקר (שני) על זיהום אוויר גבוה מאוד שנמדד מאז שעות הלילה באזורים נרחבים: ירושלים, יהודה, שומרון ובקעת הירדן. מדובר בריכוזים גבוהים במיוחד של חלקיקים נשימים.

לפי ההודעה, זיהום האוויר החריג נגרם מעננות מוגברת מעל ירדן, שגרמה לפרצי רוח חזקים והסעת אבק לעבר ישראל.

משרד הבריאות ממליץ לאוכלוסיות רגישות, ביניהן: חולי לב, חולי ריאות, קשישים, נשים בהיריון וילדים — להימנע מפעילות גופנית מאומצת בשטח פתוח. גם לאוכלוסייה הכללית מומלץ להפחית בפעילות כזו עד לשיפור בתנאים.

הציבור יכול לעקוב אחר תחנות הניטור ביישומון של המשרד להגנת הסביבה "אוויר בסביבה" או באתר ניטור אוויר בישראל.