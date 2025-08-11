בהיקף של 900 מיליון אירו: משרד הביטחון בעסקת ענק - סרוגים

צילום: חיים גולדברג/ פלאש 90

מנכ״ל משרד הביטחון, אלוף (מיל׳) אמיר ברעם חתם על הזמנות לרכש חימושים אוויריים מתוצרת ׳אלביט מערכות׳ עבור צה״ל בהיקף של כ-900 מיליון שקלים. כך הודיעו במשרד היום (שני).

ייצור החימושים יתבצע במפעלי אלביט ברחבי הארץ, המעסיקים אלפי עובדים, שמאז תחילת מלחמת ״חרבות ברזל״ פועלים במתכונת מוגברת בהתאם לדרישת משרד הביטחון.

מנכ״ל המשרד , אלוף (מיל׳) אמיר ברעם: ״השותפות החשובה בין משרד הביטחון, צה״ל והתעשיות הביטחוניות מהווה מכפיל כח משמעותי בתהליכי בניין הכח ומבטיחה יכולת הצטיידות עצמית בתקופה מאתגרת.עלינו להסתכל קדימה, להגביר את קצבי הייצור ולהאיץ את פיתוח הדורות הבאים של מערכות הלחימה במטרה להבטיח את היתרון האיכותי-אסטרטגי של צה״ל באזור״.

נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות, בצלאל (בוצי) מכליס: "אנו ממשיכים לתמוך במשרד הביטחון הישראלי באמצעות פתרונות מתקדמים המשפרים את הכשירות המבצעית של צה"ל. החוזים החדשים מדגישים את מחויבותנו לספק טכנולוגיות מתקדמות המותאמות לצרכים המבצעיים המשתנים של צה"ל. המוצרים החדשים שפותחו מצטרפים לפורטפוליו ההולך וגדל של פתרונות מתקדמים מבית אלביט מערכות, ואני מאמין שהם יעוררו עניין בקרב צבאות ברחבי העולם, לאור התאמתם לצרכים המבצעיים המתפתחים״.