שתי מדינות נוספות הודיעו כי יתמכו במדינה פלסטינית - סרוגים

שתי מדינות נוספות הודיעו כי יתמכו במדינה פלסטינית

ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי אמר כי מדינתו תכיר במדינה פלסטינית בעצרת הכללית של האו"ם בספטמבר אליו הצטרף גם שר החוץ של ניו זילנד

חדשות סרוגים
11.08.25 07:11  י״ז באב תשפ״ה
  ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי | צילום: שאטרסטוק

ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי אמר הלילה (בין ראשון לשני) כי מדינתו תכיר במדינה פלסטינית בעצרת הכללית של האו"ם בספטמבר, ההכרזה תתבסס על התחייבויות של הרשות הפלסטינית. בנוסף גם שר החוץ של ניו זילנד אמר כי הם שוקלים להכריז הכרזה דומה בספטמבר.

אמש פורסם כי הנהגת הרשות הפלסטינית ברמאללה "בוחנת ברצינות" את האפשרות להפוך את הרשות למדינה ולהכריז על כך באופן חד צדדי – כך דווח  בעיתון הקטארי "אל-ערבי אל-ג'דיד". לפי הדיווח, ברשות שוקלים להכריז בעצרת הכללית של האו"ם, שתתקיים בניו יורק בספטמבר הקרוב.

על פי הדיווח, המהלך המתוכנן נשקל בעקבות ההכרזות של מדינות רבות באירופה על תכנון להכיר במדינה פלסטינית – אך מעלה דאגה גם בתוך הרשות עצמה. בכיר מהרשות טען כי הכרזה על מדינה מהווה מהלך שמבוסס על הצהרה חוקתית המגדירה את הגבולות והיסודות שלה, ואם ההכרזה תתרחש בספטמבר זה יקרה במקביל לבחירות למועצה הלאומית הפלסטינית המתוכננות. כתוצאה, ההכרזה על המדינה תיעשה ללא קונצנזוס לאומי בעניינים אלה.

"ההנהגה שוקלת שאבו מאזן יכריז באופן חד צדדי על הפיכת הרשות למדינה במהלך ועידת העצרת הכללית של האומות המאוחדות" טען הבכיר. עם זאת, לדבריו "יש להקדים את ההכרזה על מדינה בהצהרה חוקתית של הנשיאות הפלסטינית וקביעת מועד מדויק של הבחירות למועצה הלאומית הפלסטינית".

אוסטרליה
מדינה פלסטינית
ניו זילנד
משרד החוץ והממשלה...
קשרים במקום כישורים | 11-08-2025 7:40
משרד החוץ והממשלה כולה מזלזלים באנשי המיקצוע ונכשלים בכל תחום. הדבילים על מלא משרתים את אבו מאזן.כולל סער גנב המנדטים.
2
ליגה אחרת אומרים...
רונן | 11-08-2025 7:57
ליגה אחרת אומרים לכם
3
רציתם קוסם ......
הממשלה זו כושלת בכל תחום ... מדיניות החוץ שלנו בקריסה טוטלית ... ישראל ואזרחיה הפכו למוקצים מחמת מיאוס בכל מקום בעולם , וזה בלי להתייחס ל 2000 חללים , 18,000 פצועים, 5,000 הלומי קרב , צפון הרוס , דרום שרוף , מאות אלפי חסרי פתרון דיור , עסקים בחובות , עסקים מתמוטטים, רציחות בשיא , גניבות כלי רכב בשיא , גביית דמי חסות בשיא , פרוטקשיין חקלאי , מה לא .... בידוד בינלאומי מוחלט, חובות של 300 מיליארדים, חרם אקדמאי על מוסדות ישראלים ... ובמה הם עסוקים ? בהדחת היוע"משית, ולמה ? כדי שיוכלו למנות בובה שתבטל לשקרן בן שקרן את משפטו ... לא יאמן כמה דם נשפך בשביל הרעיון המטורף הזה , כי זו הרי הסיבה היחידה שנתניהו נותן להתרסקות המדינה להימשך ... בבחינת תמות נפשי עם פלשתים ... העיקר שלילדיו דאג לדירות בבריטניה וארה"ב... ואתם שאין לכם אפילו דירה פה , הולכים למות בעזה בשביל חתיכת חרא כזה ... פשוט לא יאומן . | 11-08-2025 8:15
רציתם קוסם ... קבלתם מלאך חבלה שיסרסר בחיי ילדכם כדי להשאר בשלטון ... רציתם בטחון ... קבלתם ממשלה שחושבת שהחמאס זה נכס ... רציתם קצת ערכים יהודיים ... קבלתם קואלציה שחושבת שהשבת השחורה זה נס ... רציתם נאמנות למדינה ... קבלתם לשכה הכי חשובה במדינה שורצת סוכנים קטארים ... רציתם "נצחון מוחלט" ככה הוא נראה ... טפשים תתעוררו
4
Çok yararlı bi...
| 11-08-2025 8:42
Çok yararlı bi yazı olmuş hocam teşekkür ederim .Sizin yazılarınızı beğenerek okuyorum elinize sağlık.
5
אצלכם באוסטרליה ובניזילנד
א.א | 11-08-2025 9:26
תקצוב להם שטח יש לכם הרבה אדמות ותתמודדו עם מחבלים
6
לסלק את הממשלה...
ביבי הופך את הנצחון הצבאי של צהל לכשלון מדיני הולך וגדל של הממשלה הכושלת והקטלנית בניסטוריה | 11-08-2025 10:03
לסלק את הממשלה משמידת המדינה
7
זה בדיוק מה...
רותי | 11-08-2025 10:04
זה בדיוק מה שחמאס רוצה. בתחום הצבאי אנחנו טובים אבל במישור המדיני אנחנו כישלון מוחלט
8
ת..
אני | 11-08-2025 10:08
תכיר במדינה פלסטינית במדינה שלך לא במדינת היהודים שהיא המדינה היחידה שעליה יש הוכחת בעלות ליהודים....חבורת צבועים שמחפשים כותרות על חשבון היהודים..
איך אתה יכול...
חיפאי | 11-08-2025 11:43
איך אתה יכול להצדיק את זה שליהודי שהוא דור שני שלישי בארץ או אפילו ראשון, שסבא שלו דיבר שפה אחרת בכלל, לו יש יותר זכויות מהערבי שחי כאן במשך דורות?
איזה הוכחת בעלות...
אזרח מיואש | 11-08-2025 10:19
איזה הוכחת בעלות אתה חושב שיש לך? חלק מסוים מהיהודים חי בסרט שלא קשור למציאות ולעולם נמאס מכולנו. העולם כבר הבין ששנו הצדדים מטורללעם לגמרי
9
מדינת ישראל צריכה...
רוני | 11-08-2025 10:55
מדינת ישראל צריכה להודיע שגם בכוונתה להכיר במדינה הפלשתינאית יחד עם אומות העולם ולהיכנס למשא ומתן איתם כל שטח A. יהיה המדינה הפלשתינאית ויהודים משטח A יפונו שטח B יהיה מפורז ושטח C יסופח לישראל וכל המוסלמים יפונו. זה מסיים את הסכמי אוסלו ואת האחראיות של מדינת ישראל.
פתרון של גאון????????...
אביקול | 11-08-2025 11:16
פתרון של גאון????????
10
ראש ממשלת אוסטרליה...
אביקול | 11-08-2025 11:14
ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי כמו מקרון-צרפת כמו ראשי ממשלות בריטניה, ספרד, ההולנד בלגיה ועוד אנטישמים חזרו לתקופת מלחמת העולם ה-2 שרובם שתפו פעולה עם גרמניה הנאצית פרט לבריטניה ואוסטרליה שהיום הם משתפים פעולה עם חמאס הנאצי יחד עם כל המדינות - שיתעסקו עם המוסלמים שפלשו לארצם ובאחד הימים הם ישלטו או תהיה שואה בינם לבין המוסלמים.
11
זה התוצאה שלא...
חים | 11-08-2025 11:28
זה התוצאה שלא עשינו את הדבר הנכון והכי הומני ומוסרי כלפי עם ישראל שזה להשמיד את עזה לגמרי ביום הראשון
מאוד הומני ובכלל...
חיפאי | 11-08-2025 11:41
מאוד הומני ובכלל לא רצח עם
12
מה שהזוי הוא...
רמון | 11-08-2025 11:33
מה שהזוי הוא שכל אלו שתומכות במדינה פלסטינית לא מוכנות לקבל אפילו פלסטיני אחד לתחומם.. הצביעות חוגגת
מה הזוי. הם יכולים...
חיפאי | 11-08-2025 11:40
מה הזוי. הם יכולים לומר, הנה יש להם מדינה שהם יכולים לגור בה. הם לא צריכים לבוא אלינו
13
אוי יויואי ממש...
יוסף | 11-08-2025 11:35
אוי יויואי ממש מפחיד לכו לעזאזאל תומכי טרור
14
מספר המדינות שמכירות...
חיפאי | 11-08-2025 11:39
מספר המדינות שמכירות בישראל ובפלסטין הוא זהה. אחוז התמיכה האמריקאי בישראל ובפלסטין הוא זהה. נהדר, חזרנו לנקודת ההתחלה. כל הכבוד לממשלה
15
ממשלת הימין "מלא...
אשר וייס | 11-08-2025 11:53
ממשלת הימין "מלא מלא" ממשיכה לדהור מהישג להצלחה. חבורה של אפסים בראשות "שקרן בן שקרן". והמשרתים במילואים ממשיכים ללשרת, והמשתמטים ממשיכים להשתמט. עולם כמנהגו נוהג, יופי בצלאל.
16
עוד שתי מדינות...
זעם האל | 11-08-2025 12:10
עוד שתי מדינות נוספו לרשימה השחורה של ה׳
17
פירות הבאושים של...
שירי מנתניה | 11-08-2025 12:36
פירות הבאושים של מרכבות גדעון. מזל, שיצאנו למורכבות גדעון, לא רק שהתברכנו בעשרות נופלים, אלא גם זכינו לקמפיין "ההרעבה" המוצלח. קטאריהו מנווט את ישראל מהצלחה להצלחה ואנחנו נהנים מפירות.
18
כפיים לביבי ????????????...
ירמיהו | 11-08-2025 12:37
כפיים לביבי ????????????