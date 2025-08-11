שתי מדינות נוספות הודיעו כי יתמכו במדינה פלסטינית - סרוגים

ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי | צילום: שאטרסטוק

ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי אמר הלילה (בין ראשון לשני) כי מדינתו תכיר במדינה פלסטינית בעצרת הכללית של האו"ם בספטמבר, ההכרזה תתבסס על התחייבויות של הרשות הפלסטינית. בנוסף גם שר החוץ של ניו זילנד אמר כי הם שוקלים להכריז הכרזה דומה בספטמבר.

אמש פורסם כי הנהגת הרשות הפלסטינית ברמאללה "בוחנת ברצינות" את האפשרות להפוך את הרשות למדינה ולהכריז על כך באופן חד צדדי – כך דווח בעיתון הקטארי "אל-ערבי אל-ג'דיד". לפי הדיווח, ברשות שוקלים להכריז בעצרת הכללית של האו"ם, שתתקיים בניו יורק בספטמבר הקרוב.

על פי הדיווח, המהלך המתוכנן נשקל בעקבות ההכרזות של מדינות רבות באירופה על תכנון להכיר במדינה פלסטינית – אך מעלה דאגה גם בתוך הרשות עצמה. בכיר מהרשות טען כי הכרזה על מדינה מהווה מהלך שמבוסס על הצהרה חוקתית המגדירה את הגבולות והיסודות שלה, ואם ההכרזה תתרחש בספטמבר זה יקרה במקביל לבחירות למועצה הלאומית הפלסטינית המתוכננות. כתוצאה, ההכרזה על המדינה תיעשה ללא קונצנזוס לאומי בעניינים אלה.

"ההנהגה שוקלת שאבו מאזן יכריז באופן חד צדדי על הפיכת הרשות למדינה במהלך ועידת העצרת הכללית של האומות המאוחדות" טען הבכיר. עם זאת, לדבריו "יש להקדים את ההכרזה על מדינה בהצהרה חוקתית של הנשיאות הפלסטינית וקביעת מועד מדויק של הבחירות למועצה הלאומית הפלסטינית".