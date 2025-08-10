קרעי מגיב לסולברג: "זו זכותנו וסמכותנו החוקית" - סרוגים
קרעי מגיב לסולברג: "זו זכותנו וסמכותנו החוקית"

קרעי מגיב לשופט בית המשפט העליון נועם סולברג שהוציא צו ביניים לפיטורי היועמ"שית: "הממשלה קבעה פה אחד כי תפקידה תם - זו זכותנו וסמכותנו החוקי

חדשות סרוגים10.08.25 23:01  י״ז באב תשפ״ה
  צילום: יונתן זינדל/ פלאש 90

השר שלמה קרעי מגיב לשופט בית המשפט העליון נועם סולברג שהוציא צו ביניים לפיטורי היועמ"שית: "הממשלה קבעה פה אחד כי תפקידה תם – זו זכותנו וסמכותנו החוקית."

"כבוד השופט סולברג טועה טעות גדולה. התנהלות היועמ"שית לשעבר נגד הממשלה והתנהלות בית המשפט העליון בניגוד גמור לחוק היא החמורה כאן. הכל חייבים בכיבוד החוק ומרות הדין, גם שופטי בג״צ וגם היועמ"שית לשעבר.

סולברג בצו ביניים: "ההחלטה על היועמ"שית לא תכנס לתוקף"


9

החוק קובע במפורש כי לממשלה הסמכות הבלעדית למינוי והדחת היועץ המשפטי וכך הממשלה פעלה. הוראתו של השופט כי החלטת הממשלה אינה תקפה עד לביקורת שיפוטית חורגת מן הדין וסותרת את לשון החוק במפורש.

אסור לאפשר את המשך המציאות האבסורדית בה הייעוץ המשפטי לממשלה פועל בניגוד גמור לתפקידו ומסכל כל צעד והחלטה של הממשלה לה תפקידו לייעץ. הממשלה קבעה פה אחד כי תפקידה תם – זו זכותנו וסמכותנו החוקית.

מוקדם יותר היום שופט בית המשפט העליון נועם סולברג הוציא צו בינייים לממשלה נגד פיטורי היועמ"שית: " היועצת המשפטית לממשלה איננה "היועצת המשפטית לממשלה לשעבר"; תוקפן של חוות הדעת של הייעוץ המשפטי לממשלה – בעינו עומד"

דבריו המלאים: "החלטת הממשלה על פיטורי היועצת המשפטית לממשלה לא תיכנס לתוקף, על כל המשתמע מכך, עד למתן החלטה אחרת. בכלל זאת, לא יחול בתקופה זו כל שינוי בסמכויות היועצת המשפטית לממשלה; בסדרי העבודה הנוהגים בינה לבין הממשלה; במעמדן הנורמטיבי של חווֹת הדעת של הייעוץ המשפטי לממשלה והחלטות רשויות התביעה; ולא יוכרז על מחליף או ממלא מקום".

"אבהיר אפוא, כי בהתאם לצו הביניים ולהחלטותַי הקודמות, כאמור לעיל, ובניגוד לאמור במכתב (של השר קרעי, א״ג), היועצת המשפטית לממשלה איננה "היועצת המשפטית לממשלה לשעבר"; תוקפן של חוות הדעת של הייעוץ המשפטי לממשלה – בעינו עומד; והדרישה מעובדי המשרד לשנות את התנהלותם הנוהגת לגבי חוות הדעת האמורות – אין לה על מה שתסמוך. הדברים יפים כלפי עובדי משרד התקשורת (כפי שהבהירה גם היועצת המשפטית למשרד התקשורת, במכתבה לעובדי המשרד מיום 5.8.2025), כמו גם כלפי יתר משרדי הממשלה".

היועמ"שית
נועם סולברג
שלמה קרעי
1
קרעי אוהב אותך...
גל | 10-08-2025 23:16
קרעי אוהב אותך אבל עזוב בלי עירוב של טראמפ עמוק כמו בברזיל.שידע כמה עוול יש פה שום דבר לא יזוז .אל תתפתו לכמה החלטות זה ערכאות למי שמבין.
2
הממשלה הזו משאירה...
זו לא ממשלה ... זה ארגון פשע , חסר מעצורים , עם שקרן בן שקרן בראש , ואוסף אדיוטים דוגמת קרעי שמקיפים אותו ... ואתם תשלמו עוד הרבה שנים את מחיר האסונות שממשלת הזוועות הזו הפילה עלינו ... | 10-08-2025 23:55
הממשלה הזו משאירה אחריה מדבר וציה , איי חורבות , ואדמה חרוכה... בלי בטחון פנים , בלי חינוך, בלי בריאות , בלי סעד , אלפי חללים , עשרות אלפי פצועים , אלפי הלומי קרב , עשרות מתאבדים , מאות אלפי מפונים , מעמד בינלאומי בשפל שלא היה כמוה , וחובות של מיליארדים ... השטן לא היה מצליח לעשות את הנזק יותר טוב ממשלת החורבן הזו ...
אימך עשתה נזק...
מרטין | 11-08-2025 1:29
אימך עשתה נזק גדול יותר כשהשריצה לעולם טנף מחליא כמוך...
3
Aesthetic Garden Script:...
| 11-08-2025 2:01
