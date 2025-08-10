קרעי מגיב לסולברג: "זו זכותנו וסמכותנו החוקית" - סרוגים

צילום: יונתן זינדל/ פלאש 90

השר שלמה קרעי מגיב לשופט בית המשפט העליון נועם סולברג שהוציא צו ביניים לפיטורי היועמ"שית: "הממשלה קבעה פה אחד כי תפקידה תם – זו זכותנו וסמכותנו החוקית."

"כבוד השופט סולברג טועה טעות גדולה. התנהלות היועמ"שית לשעבר נגד הממשלה והתנהלות בית המשפט העליון בניגוד גמור לחוק היא החמורה כאן. הכל חייבים בכיבוד החוק ומרות הדין, גם שופטי בג״צ וגם היועמ"שית לשעבר.

עוד באותו נושא סולברג בצו ביניים: "ההחלטה על היועמ"שית לא תכנס לתוקף" לכתבה המלאה בסרוגים >



החוק קובע במפורש כי לממשלה הסמכות הבלעדית למינוי והדחת היועץ המשפטי וכך הממשלה פעלה. הוראתו של השופט כי החלטת הממשלה אינה תקפה עד לביקורת שיפוטית חורגת מן הדין וסותרת את לשון החוק במפורש.

אסור לאפשר את המשך המציאות האבסורדית בה הייעוץ המשפטי לממשלה פועל בניגוד גמור לתפקידו ומסכל כל צעד והחלטה של הממשלה לה תפקידו לייעץ. הממשלה קבעה פה אחד כי תפקידה תם – זו זכותנו וסמכותנו החוקית.

מוקדם יותר היום שופט בית המשפט העליון נועם סולברג הוציא צו בינייים לממשלה נגד פיטורי היועמ"שית: " היועצת המשפטית לממשלה איננה "היועצת המשפטית לממשלה לשעבר"; תוקפן של חוות הדעת של הייעוץ המשפטי לממשלה – בעינו עומד"

דבריו המלאים: "החלטת הממשלה על פיטורי היועצת המשפטית לממשלה לא תיכנס לתוקף, על כל המשתמע מכך, עד למתן החלטה אחרת. בכלל זאת, לא יחול בתקופה זו כל שינוי בסמכויות היועצת המשפטית לממשלה; בסדרי העבודה הנוהגים בינה לבין הממשלה; במעמדן הנורמטיבי של חווֹת הדעת של הייעוץ המשפטי לממשלה והחלטות רשויות התביעה; ולא יוכרז על מחליף או ממלא מקום".

"אבהיר אפוא, כי בהתאם לצו הביניים ולהחלטותַי הקודמות, כאמור לעיל, ובניגוד לאמור במכתב (של השר קרעי, א״ג), היועצת המשפטית לממשלה איננה "היועצת המשפטית לממשלה לשעבר"; תוקפן של חוות הדעת של הייעוץ המשפטי לממשלה – בעינו עומד; והדרישה מעובדי המשרד לשנות את התנהלותם הנוהגת לגבי חוות הדעת האמורות – אין לה על מה שתסמוך. הדברים יפים כלפי עובדי משרד התקשורת (כפי שהבהירה גם היועצת המשפטית למשרד התקשורת, במכתבה לעובדי המשרד מיום 5.8.2025), כמו גם כלפי יתר משרדי הממשלה".