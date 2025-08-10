סולברג בצו ביניים: "ההחלטה על היועמ"שית לא תכנס לתוקף" - סרוגים
סולברג בצו ביניים: "ההחלטה על היועמ"שית לא תכנס לתוקף"

שופט בית המשפט העליון נועם סולברג הוציא צו בינייים לממשלה נגד פיטורי היועמ"שית: "היועצת המשפטית לממשלה איננה "היועצת המשפטית לממשלה לשעבר"

חדשות סרוגים10.08.25 22:36  י״ז באב תשפ״ה
  נועם סולברג | צילום: חיים גולדברג / פלאש 90

שופט בית המשפט העליון נועם סולברג הוציא היום (ראשון) צו בינייים לממשלה נגד פיטורי היועמ"שית: " היועצת המשפטית לממשלה איננה "היועצת המשפטית לממשלה לשעבר"; תוקפן של חוות הדעת של הייעוץ המשפטי לממשלה – בעינו עומד"

דבריו המלאים: "החלטת הממשלה על פיטורי היועצת המשפטית לממשלה לא תיכנס לתוקף, על כל המשתמע מכך, עד למתן החלטה אחרת. בכלל זאת, לא יחול בתקופה זו כל שינוי בסמכויות היועצת המשפטית לממשלה; בסדרי העבודה הנוהגים בינה לבין הממשלה; במעמדן הנורמטיבי של חווֹת הדעת של הייעוץ המשפטי לממשלה והחלטות רשויות התביעה; ולא יוכרז על מחליף או ממלא מקום".

"אבהיר אפוא, כי בהתאם לצו הביניים ולהחלטותַי הקודמות, כאמור לעיל, ובניגוד לאמור במכתב (של השר קרעי, א״ג), היועצת המשפטית לממשלה איננה "היועצת המשפטית לממשלה לשעבר"; תוקפן של חוות הדעת של הייעוץ המשפטי לממשלה – בעינו עומד; והדרישה מעובדי המשרד לשנות את התנהלותם הנוהגת לגבי חוות הדעת האמורות – אין לה על מה שתסמוך. הדברים יפים כלפי עובדי משרד התקשורת (כפי שהבהירה גם היועצת המשפטית למשרד התקשורת, במכתבה לעובדי המשרד מיום 5.8.2025), כמו גם כלפי יתר משרדי הממשלה".

1
שי ידך לכתוב...
בני | 10-08-2025 22:37
שי ידך לכתוב מה שהוא רוצה. לשים עליה פס.
2
כל הכבוד, השפיות חזרה בהחלטתו המושכלת!
דביר | 10-08-2025 22:45
מצער לראות איך שר מתלהם הופך לממריד כנגד שלטונות החוק, והפתח לאנרכיה מכאן קצר מאוד...
3
שר עבריין בממשלה...
מיקי | 10-08-2025 22:55
שר עבריין בממשלה של עבריינים
4
זה כבר לא...
גד | 10-08-2025 22:56
זה כבר לא מפתיע .ההרגשה יד רוחצת יד .רק שידעו עמית לא איתם אפילו למראית עין.
5
סולברג, אתה חייב להורות למשטרה לחקור את קרעי
אור לגויים | 10-08-2025 23:03
סולברג היה חייב להורות למשטרה לפתוח בחקירה על הסתה, המרדה וקריאה לעבור על החוק. סולברג! אתה לא מהאו"ם וכדאי שתתחיל להתרגל למעמדך החדש, שומר סף, השומר היחיד שעומד בין דיקטטורה מוחלטת לדמוקרטיה נכה. עכשיו אסור לך למצמץ, להסס, או לא להיות חד. זה המשמרת שלך, השופטים המעולים שהיו פרשו לגמלאות, ונשארת אתה שצריך לעמוד מול הכאוס ולהצליח לעשות בו סדר, בנחישות ותקיפות!!
6
בושה וחרפה !
רוננה | 10-08-2025 23:07
רק הנביא ישעיהו בפרק א' מנחם את עמ"י . ה' יפיל את מערכת המשפט המושחתת ויקים במקומה מערכת משפט צודקת !
7
הפסיקות של סולברג מדגישות את המובן מאליו
אור לגויים | 10-08-2025 23:36
סוף סוף, סולברג אומר את המובן מאליו. החוק הוא פסיקות בית המשפט העליון, החוק הוא חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, החוק הוא תקדימים של שופטי בית המשפט. למה? פשוט. אין שום חוק שיכול לכסות כל מקרה. ולכן במקרים החוק לא מכסה מקרה ספציפי, על בית המשפט לשקול את העניין, על פי רוח החוק, על פי ערכי המוסר והאתיקה האנושיים של התקופה, ברוח ליברלית, ששומרת על זכויות האדם וזכויות האזרח. ככה זה בכל המדינות הדמוקרטיות בעולם, ועד שהגישו כתבי אישום לנתניהו, ככה זה היה גם בישראל ובעידודו של נתניהו. כל מי שבגץ מבטל את החלטותיו הוא עבריין, וכל מי שאיננו ממלא את פסיקות בגץ הוא עבריין פלילי שמקומו בכלא. זה כל כך פשוט. כל האכלו לי, שתו לי, תפרו לי, דפקו אותי..... אלה סיפורי נוכלים שלא מעניינים אף אחד והם נשלפים ע"י נתניהו וחבריו הנוכלים כדי לעוור את עיני מצביעיו שבאמת מכבדים אותו. אבל יום אחד גם הם יתפקחו כמו 70% מהעם שפשוט מתעב את נתניהו, שהביא על עם ישראל רק אסונות נוראיים!
8
לא רוצים אותה והיא כופה את עצמה
דוד | 11-08-2025 0:43
לא רוצים אותה והיא כופה את עצמה
העבריינים לא רוצים....
ממשלת שמד | 11-08-2025 2:02
העבריינים לא רוצים.