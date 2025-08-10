סולברג בצו ביניים: "ההחלטה על היועמ"שית לא תכנס לתוקף" - סרוגים

נועם סולברג | צילום: חיים גולדברג / פלאש 90

שופט בית המשפט העליון נועם סולברג הוציא היום (ראשון) צו בינייים לממשלה נגד פיטורי היועמ"שית: " היועצת המשפטית לממשלה איננה "היועצת המשפטית לממשלה לשעבר"; תוקפן של חוות הדעת של הייעוץ המשפטי לממשלה – בעינו עומד"

דבריו המלאים: "החלטת הממשלה על פיטורי היועצת המשפטית לממשלה לא תיכנס לתוקף, על כל המשתמע מכך, עד למתן החלטה אחרת. בכלל זאת, לא יחול בתקופה זו כל שינוי בסמכויות היועצת המשפטית לממשלה; בסדרי העבודה הנוהגים בינה לבין הממשלה; במעמדן הנורמטיבי של חווֹת הדעת של הייעוץ המשפטי לממשלה והחלטות רשויות התביעה; ולא יוכרז על מחליף או ממלא מקום".

"אבהיר אפוא, כי בהתאם לצו הביניים ולהחלטותַי הקודמות, כאמור לעיל, ובניגוד לאמור במכתב (של השר קרעי, א״ג), היועצת המשפטית לממשלה איננה "היועצת המשפטית לממשלה לשעבר"; תוקפן של חוות הדעת של הייעוץ המשפטי לממשלה – בעינו עומד; והדרישה מעובדי המשרד לשנות את התנהלותם הנוהגת לגבי חוות הדעת האמורות – אין לה על מה שתסמוך. הדברים יפים כלפי עובדי משרד התקשורת (כפי שהבהירה גם היועצת המשפטית למשרד התקשורת, במכתבה לעובדי המשרד מיום 5.8.2025), כמו גם כלפי יתר משרדי הממשלה".