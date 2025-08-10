מרגש: הזמן והחזן הצבאי בביצוע מרגש ל"מי שבירך". צפו - סרוגים

שווקי עם חיילי צה"ל בעבר | צילום: גרשון אלינסון/ פלאש 90

הזמר, יעקב שווקי, פתח הערב את הופעתו בפסטיבל "חוצות היוצר" בירושלים בביצוע משותף עם שי אברמסון, החזן הצבאי הראשי לתפילת "מי שבירך", אותה הקדישו להחזרת כל החטופים ולשובם של כל חיילי צה"ל לשלום וריגשו את הקהל.

צילום:יחסי ציבור פסטיבל חוצות היוצר: עופר מנחם & שלומית עמיר

מוקדם יותר היום פורסם כי היוצר והזמר נתנאל ששון, שחתום על להיטי פופ מצליחים בשנים האחרונות, יוצא לדרך חדשה עם מיני־אלבום חדש בשם "30". ה־EP כולל ארבעה שירים שכתב והלחין יחד עם כפיר עזרן, והפיק בעצמו: "30", "שטן", "אין לך אלוהים" ו־"ידיים זרות". המוזיקה החדשה של ששון עוסקת ברגשות חשופים, געגועים, התמודדות עם החלטות חיים, לצד מסרים של תקווה, אהבה וחיבור מחודש לעצמו וליצירה

ששון, שהביא להיטים מוכרים כמו "שוב", "מי" ו־"אל תוותרי", וכן כתב שירים לאמנים גדולים בישראל, רואה ב־"30" נקודת ציון משמעותית – גם מבחינה אישית וגם מקצועית.

אחד האלמנטים הבולטים באלבום הוא השיר הנושא "30", שמשלב קטע קול של הרב יגאל כהן: "אם תגיד תודה רבה בחושך, אלוקים יגרום לך להגיד תודה רבה באור… תגידו תודה גם כשקשה לכם, גם כשקשה לך, תראה את האור בתוך החושך".