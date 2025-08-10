נתניהו שוחח עם טראמפ ודן איתו על כיבוש עזה - סרוגים
לשכת ראש הממשלה הודיעה כי ראש הממשלה בנימין נתניהו דיבר עם טראמפ על המשך הלחימה וכיבוש מעוזי חמאס, והודה לו על התמיכה בישראל

חדשות סרוגים
חדשות סרוגים10.08.25 22:00  י״ז באב תשפ״ה
  צילום: אבי אוחיון/ לע״מ

לשכת ראש הממשלה הודיעה הערב (ראשון) כי ראש הממשלה בנימין נתניהו דיבר עם טראמפ על המשך הלחימה וכיבוש מעוזי חמאס.

הודעת הלשכה: "ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח כעת עם נשיא ארה״ב דונלד טראמפ. השניים דנו בתוכניות ישראל להשתלטות על מעוזי החמאס שנותרו בעזה כדי להביא לסיום המלחמה בשחרור החטופים והכרעת החמאס. ראש הממשלה הודה לנשיא טראמפ על תמיכתו האיתנה בישראל מאז תחילת המלחמה".

בנימין נתניהו
דונלד טראמפ
כיבוש עזה
ראש הממשלה
