הקטל בכבישים: נהג נהרג בהתנגשות עם משאית באשדוד - סרוגים

תאונה, אילוסטרציה | צילום: תיעוד מבצעי מד"א

תאונת דרכים קטלנית התרחשה הערב (ראשון) בתל-מור באשדוד, במעורבות רכב ומשאית.כתוצאה מההתנגשות, נהג הרכב נפצע באורח אנוש ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, שם נקבע מותו.

כוחות משטרת אשדוד ובוחני התנועה של מרחב לכיש נמצאים בזירה, אוספים ממצאים ומבצעים פעולות חקירה לבירור נסיבות התאונה. מזק"א נמסר: " הערב התקבל דיווח במוקד זק"א 1220 על תאונת דרכים קטלנית, כאשר נהג רכב פרטי התנגש במשאית חונה בדרך תל מור באשדוד.

"צוותי מד"א שהגיעו למקום העניקו טיפול רפואי ופינו את הנהג במצב אנוש לבית החולים אסותא בעיר, שם נאלצו הרופאים לאשר את מותו. מתנדבי זק"א מרחב לכיש – צוות אשדוד פועלים בזירת התאונה באיסוף הממצאים הרבים לטיפול בכבוד המת".

מוקדם יותר היום 22 פצועים באורח קל בתאונת דרכים שהתרחשה בין שני רכבים ואוטובוס, בכביש 807 סמוך למגדל. ממד"א נמסר: "בשעה 14:49 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירדן על תאונת דרכים בין 2 כלי רכב ואוטובוס בכביש 807 סמוך למגדל. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים למרכז רפואי צפון (פוריה), 13 פצועים במצב קל. מהמקום פונו 9 פצועים נוספים במצב קל".