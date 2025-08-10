סקר מנדטים: יש עתיד מתנפצת; לפיד בשפל של כל הזמנים - סרוגים

סקר מנדטים: יש עתיד מתנפצת; לפיד בשפל של כל הזמנים
סקר מנדטים חדש מגלה כי הליכוד בראש עם 26 מנדטים, יש עתיד של לפיד מגיע לשפל של כל הזמנים עם 6 בלבד; גוש בנט-איזנקוט מוביל על גוש נתניהו ב-5 מנדטים
(צילום: יונתן זינדל / פלאש90)
סקר מנדטים שפורסם הערב (ראשון) ב'כאן חדשות' מעלה כי מפלגת הליכוד היא המפלגה הגדולה ביותר עם 26 מנדטים.
מפלגת בראשות נפתלי בנט מגיעה למקום השני עם 22 מנדטים, ואילו ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן זוכה ל-10 מנדטים.
ש"ס מקבלת 9 מנדטים, מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן 8 מנדטים, ומפלגות גדי איזנקוט ויהדות התורה עם 7 מנדטים כל אחת.
יש עתיד של יאיר לפיד ורע"ם בראשות מנסור עבאס עם 6 מנדטים כל אחת. עוצמה יהודית של איתמר בן גביר גם היא עם 6 מנדטים.
חד"ש-תע"ל זוכה ל-5 מנדטים, כחול לבן של בני גנץ ומפלגת הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ', 4 מנדטים כל אחת. מפלגת בל"ד לא עוברת את אחוז החסימה.
על פי הסקר, גוש תומכי נתניהו עומד על 52 מנדטים, בעוד גוש בנט-איזנקוט מוביל עם 57 מנדטים.מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
11 תגובות - 10 דיונים מיין לפי
1
לא אמין ...
רוחמה | 10-08-2025 21:09
לא אמין
2
אחרי כל מה...
אליעסר שרון | 10-08-2025 21:12
אחרי כל מה שעברנו השנתיים האחרונות... הליכוד המפלגה הגדולה?? אין עתיד למדינה הזאת!!!! ואני ימני בו ימני יוצא יחידת עילית!!!
עתיד גדול למדינה...
יוסי | 10-08-2025 21:18
עתיד גדול למדינה בראשות הליכוד
3
יאיר "אנחנו הרוב" לפיד ,שומע?! אתה חלול...
לוחם | 10-08-2025 21:16
חלול
4
גם אני ימני...
יוסי | 10-08-2025 21:20
גם אני ימני בן ימני עתיד גדול למדינה בראשות הליכוד
5
אני לא מאמינה...
רונית | 10-08-2025 21:26
אני לא מאמינה לסקרים שלכם רק לערוץ 14 הכי אמין והכי ישר.
6
איזה שקר גס
פיל | 10-08-2025 21:29
"גוש בנט-איזנקוט" - נפיחה תעמולתית.
7
עוד סקר מטופש ומנותק.
נחום | 10-08-2025 21:37
איך זה ששס ויהדות התורה יורדות אחרי 4 שנים ב2 מנדטים שהולכים לבנט?....
8
עורו
משה ממן | 10-08-2025 21:49
עורו הורי החיילים!!! עורו נשות המילואימניקים!!! עורו אוהבי/ת ישראל !!! אל תתנו לממשלת הזדון הנגועה באינטרסים זרים להקריב את בנינו על מזבח שימור שלטונה בכל מחיר. המשך שלטון משטר נתניהו הוא חורבן לישראל.
9
של נעלך מעל רגלך..
אל יהוד | 10-08-2025 21:50
גז מתנה לחיזבאללה
10
ההרגשה הליכוד התאושש...
דני פ | 10-08-2025 22:59
ההרגשה הליכוד התאושש יפה