סקר מנדטים: יש עתיד מתנפצת; לפיד בשפל של כל הזמנים - סרוגים

(צילום: יונתן זינדל / פלאש90)

סקר מנדטים שפורסם הערב (ראשון) ב'כאן חדשות' מעלה כי מפלגת הליכוד היא המפלגה הגדולה ביותר עם 26 מנדטים.

מפלגת בראשות נפתלי בנט מגיעה למקום השני עם 22 מנדטים, ואילו ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן זוכה ל-10 מנדטים.

ש"ס מקבלת 9 מנדטים, מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן 8 מנדטים, ומפלגות גדי איזנקוט ויהדות התורה עם 7 מנדטים כל אחת.

לפיד מאיים: נתפטר מוועדת חוץ וביטחון (צילום: ערוץ כנסת)

יש עתיד של יאיר לפיד ורע"ם בראשות מנסור עבאס עם 6 מנדטים כל אחת. עוצמה יהודית של איתמר בן גביר גם היא עם 6 מנדטים.

חד"ש-תע"ל זוכה ל-5 מנדטים, כחול לבן של בני גנץ ומפלגת הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ', 4 מנדטים כל אחת. מפלגת בל"ד לא עוברת את אחוז החסימה.

על פי הסקר, גוש תומכי נתניהו עומד על 52 מנדטים, בעוד גוש בנט-איזנקוט מוביל עם 57 מנדטים.