רעידת אדמה בעוצמה 6.1 בטורקיה – הורגשה גם באיסטנבול - סרוגים

נזקי רעידת האדמה הקודמת בטורקיה (צילום: שאטרסטוק)

רעידת אדמה בעוצמה 6.1 הורגשה היום (ראשון) במחוז בליקסיר שבמערב טורקיה – כך דיווחה רשות ניהול האסונות והחירום של המדינה (AFAD). לפי הדיווח, הרעידה התרחשה בשעה 19:53 (שעון מקומי), ונקלטה גם במחוזות נוספים, כולל באיסטנבול – העיר הגדולה במדינה.

לפי רשות החירום הטורקית, מוקד הרעידה היה בעומק של כ-11 קילומטרים מתחת לפני הקרקע. המרכז הגרמני לחקר גיאופיזיקה (GFZ) מסר נתון דומה – בעומק של 10 קילומטרים – והעריך את עוצמת הרעידה ב-6.19.

למרות העוצמה הגבוהה, עד כה לא התקבלו דיווחים על נפגעים או נזק משמעותי. שר הפנים של טורקיה, עלי ירליקאיה, פרסם הודעה ברשת X (טוויטר לשעבר) ולפיה צוותים של AFAD נשלחו לשטח לביצוע בדיקות בכל האזורים שבהם הורגשה הרעידה. לדבריו, "לא התקבלו עד כה דיווחים שליליים".

ברקע הזיכרון הקולקטיבי מטורקיה – שורת רעידות אדמה קטלניות בעשורים האחרונים, בהן זו בפברואר 2023 שגרמה למותם של עשרות אלפים – ממשיכים הרשויות במדינה לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות, ולבצע הערכות מצב בשטח.