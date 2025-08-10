רעידת אדמה בעוצמה 6.1 בטורקיה – הורגשה גם באיסטנבול - סרוגים

רעידת אדמה בעוצמה 6.1 בטורקיה – הורגשה גם באיסטנבול
רעידת אדמה בעוצמה 6.1 פקדה את מחוז בליקסיר במערב טורקיה הערב. לפי רשות החירום הטורקית, לא דווח בשלב זה על נפגעים או נזק משמעותי, אך צוותים ממשיכים בבדיקות בשטח
רעידת אדמה בעוצמה 6.1 הורגשה היום (ראשון) במחוז בליקסיר שבמערב טורקיה – כך דיווחה רשות ניהול האסונות והחירום של המדינה (AFAD). לפי הדיווח, הרעידה התרחשה בשעה 19:53 (שעון מקומי), ונקלטה גם במחוזות נוספים, כולל באיסטנבול – העיר הגדולה במדינה.
לפי רשות החירום הטורקית, מוקד הרעידה היה בעומק של כ-11 קילומטרים מתחת לפני הקרקע. המרכז הגרמני לחקר גיאופיזיקה (GFZ) מסר נתון דומה – בעומק של 10 קילומטרים – והעריך את עוצמת הרעידה ב-6.19.
למרות העוצמה הגבוהה, עד כה לא התקבלו דיווחים על נפגעים או נזק משמעותי. שר הפנים של טורקיה, עלי ירליקאיה, פרסם הודעה ברשת X (טוויטר לשעבר) ולפיה צוותים של AFAD נשלחו לשטח לביצוע בדיקות בכל האזורים שבהם הורגשה הרעידה. לדבריו, "לא התקבלו עד כה דיווחים שליליים".
ברקע הזיכרון הקולקטיבי מטורקיה – שורת רעידות אדמה קטלניות בעשורים האחרונים, בהן זו בפברואר 2023 שגרמה למותם של עשרות אלפים – ממשיכים הרשויות במדינה לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות, ולבצע הערכות מצב בשטח.מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו