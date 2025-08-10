חיפושים אחרי נעדרת בסיכון - סרוגים
חדשות, חדשות בארץ

חיפושים אחרי נעדרת בסיכון

יחידת הכלבנים לישראל מבקשת סיוע באיתור מלכות רחל אזולאי, נעדרת בסיכון שנראתה לאחרונה ב-7 באוגוסט 2025 בבית שמש

חדשות סרוגים
חדשות סרוגים10.08.25 20:39  ט״ז באב תשפ״ה
חיפושים אחרי נעדרת בסיכון
  (צילום: משטרת ישראל)

יחידת הכלבנים לישראל (יכ"ל) מבקשת את עזרת הציבור בחיפוש אחר מלכות רחל אזולאי, בת 22, שנראתה לאחרונה ב-7.8.2025 באזור בית שמש.

בארגון מבקשים כי כל היודע דבר מתבקש ליצור קשר דחוף עם מוקד יכ"ל בטלפון: 054-4876709.

בנוסף, תמונתה של הנעדרת הופצה לציבור במטרה להגביר את הסיכויים למצוא אותה במהירות.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
חיפושים
יחידת הכלבנים לישראל
נעדרת
לקבלת עדכונים בווטסאפ
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו