חיפושים אחרי נעדרת בסיכון - סרוגים

חיפושים אחרי נעדרת בסיכון
יחידת הכלבנים לישראל מבקשת סיוע באיתור מלכות רחל אזולאי, נעדרת בסיכון שנראתה לאחרונה ב-7 באוגוסט 2025 בבית שמש
(צילום: משטרת ישראל)
יחידת הכלבנים לישראל (יכ"ל) מבקשת את עזרת הציבור בחיפוש אחר מלכות רחל אזולאי, בת 22, שנראתה לאחרונה ב-7.8.2025 באזור בית שמש.
בארגון מבקשים כי כל היודע דבר מתבקש ליצור קשר דחוף עם מוקד יכ"ל בטלפון: 054-4876709.
בנוסף, תמונתה של הנעדרת הופצה לציבור במטרה להגביר את הסיכויים למצוא אותה במהירות.