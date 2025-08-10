חיפושים אחרי נעדרת בסיכון - סרוגים

(צילום: משטרת ישראל)

יחידת הכלבנים לישראל (יכ"ל) מבקשת את עזרת הציבור בחיפוש אחר מלכות רחל אזולאי, בת 22, שנראתה לאחרונה ב-7.8.2025 באזור בית שמש.

בארגון מבקשים כי כל היודע דבר מתבקש ליצור קשר דחוף עם מוקד יכ"ל בטלפון: 054-4876709.

בנוסף, תמונתה של הנעדרת הופצה לציבור במטרה להגביר את הסיכויים למצוא אותה במהירות.