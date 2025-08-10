האם חמאס חוזר לשולחן המו״מ? בישראל מזהים שינוי קו - סרוגים

צילום: דובר צה"ל

לראשונה לאחר כמעט שבועיים של נתק מוחלט, ייתכן כי מגעים בין ישראל לחמאס עומדים לשוב למסלול. לפי הערכות, משלחת חמאס הממוקמת בטורקיה צפויה לעבור לקהיר ולדוחא, מהלך שעשוי לסמן נכונות מסוימת מצד הארגון להתניע מחדש את המשא ומתן.

גורם בכיר בשב"כ אמר היום (ראשון) כי "בזכות מבצע 'מרכבות גדעון', חמאס מתחיל להתגמש" – רמז לכך שהפעולה הצבאית הנרחבת, שמתבצעת בימים האחרונים, מתחילה לייצר שינוי בעמדות חמאס.

במשך כל תקופת הקיפאון, בירושלים המשיכו להאשים את חמאס בהקשחת עמדות, אך במקביל המתווכים – מצרים, קטאר וארה"ב – טענו כי ישראל היא זו שנטשה את השיחות, למרות שהפערים לא היו דרמטיים או בלתי ניתנים לגישור.

עוד באותו נושא בכיר המוסד לשעבר: "ישראל ניצחה מזמן בעזה" לכתבה המלאה בסרוגים >



ביום חמישי האחרון נחשף כי הסיבה להקצנת הקו של חמאס בסבב השיחות האחרון הייתה דווקא הלחץ מצד הנהגת הארגון בטורקיה. על פי הפרסום, אותה הנהגה – ולא חמאס ברצועה כפי שנטען בעבר – היא שדחפה לניתוק מוחלט מהמגעים.

המתווכים העבירו לישראל מסרים שלפיהם הוחלפו בין חמאס טורקיה לחמאס קטאר מסרים ברוח תקיפה, כולל ניסוחים מפורשים לפיהם "עסקה עם הציונים היא סימן לחולשה וכניעה". באותו הזמן, בראשית אוגוסט, ביקרה משלחת בכירה של חמאס מקטאר בטורקיה ונפגשה עם שר החוץ הטורקי.