החופש הגדול מסתיים: ביטוח לאומי מחלק מענק של 1100 שקל - סרוגים

הביטוח הלאומי ישלם מענק לימודים בתחילת שנת הלימודים תשפ"ו (החל מ-1 בינואר 2025) עבור ילדים שנולדו בין 1 בינואר 2008 ל-31 בדצמבר 2019. סכום המענק עומד על 1,176 ש"ח לכל ילד, והוא יועבר לחשבונות הבנק ב-11 באוגוסט 2025.

מי זכאי באופן אוטומטי? (אין צורך להגיש תביעה)

המענק יופקד אוטומטית לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים עבור הקבוצות הבאות:

ילדי הורה עצמאי (רווק/ה, גרוש/ה, אלמן/ה) ללא ידוע/ה בציבור.

ילדים למקבלי/ות קצבה להבטחת הכנסה בנפרד מבן/בת הזוג.

ילדים במשפחות עם 4 ילדים או יותר (עד גיל 18), המקבלות באוגוסט או ביולי אחת מהקצבאות: נכות כללית, הבטחת הכנסה, מזונות, שאירים, או אזרח ותיק.

ילדים יתומים משני הוריו, ילדים הזכאים לגמלה מיוחדת, ילדים שעלו לארץ ללא הוריהם ועוד.

שימו לב: אם ילדכם לא נולד בתאריכים המזכים (1.1.2008-31.12.2019), אך הוא לומד בכיתה א' או י"ב, ייתכן שתהיה זכאות למענק. במקרה כזה, יש להעביר אישור לימודים לביטוח הלאומי כדי שיבדוק את הזכאות.

הנחיה חשובה מהביטוח הלאומי: אין לפנות לסניפים לפני ה-12 באוגוסט 2025. מומלץ לבדוק אם הסכום הופקד אוטומטית בחשבונכם.

מי צריך להגיש תביעה?

קבוצות מסוימות נדרשות להגיש תביעה יזומה כדי לקבל את מענק הלימודים:

הורה גרוש או חי בנפרד מבן/בת הזוג במשך לפחות שנתיים, עם הליך גירושין או תביעה בענייני משפחה המתנהלים לפחות שנתיים.

אישה עגונה.

אישה השוהה במקלט לנשים מוכות.

עולים חדשים הנמצאים בארץ יותר משנה ופחות משנתיים, ובן/בת זוגם אינו/ה מתגורר/ת בישראל.

רווקים או אלמנים – רק בפעם הראשונה.

הורים שעלו במדגם ונדרשו למלא הצהרה.

במקרים אלו, יש להגיש תביעה למענק לימודים. בחלק מהמקרים תידרש גם בקשה לפיצול תיק בקצבת ילדים, בצירוף פסקי דין או אישורים מתאימים. את הטפסים ניתן להגיש אונליין באתר הביטוח הלאומי, בדואר, בפקס, או בתיבת השירות של הסניף הקרוב.

דד-ליין להגשת התביעה:

המענק משולם רק למי שעומד בתנאי הזכאות בחודשים יולי או אוגוסט של שנת הלימודים תשפ"ו. את התביעה יש להגיש תוך 18 חודשים ממועד הזכאות. איחור בהגשה עלול לגרום לכך שהתשלום יינתן רק על התקופה הרלוונטית שקדמה להגשה.