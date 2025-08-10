השלימה את הפאזל? אלופת ישראל השאילה שחקן נוסף - סרוגים

צילום: באדיבות מכבי תל אביב

מכבי תל אביב הודיעה היום (ראשון) על צירופו של הקשר הסרבי כריסטיאן בליץ' בהשאלה לעונה אחת מ-AZ אלקמאר ההולנדית, עם אופציית רכישה בסיום התקופה. ההסכם בין המועדונים הושג בימים האחרונים, והשחקן בן ה-24, יליד בלגיה, עבר בהצלחה את הבדיקות הרפואיות וחתם על חוזהו במועדון.

בליץ', שיילבש את החולצה מספר 17, אמר לאתר הרשמי של מכבי תל אביב: "אני נרגש להצטרף למועדון מדהים כמו מכבי תל אביב. זו הזדמנות נהדרת לקדם את הקריירה שלי. הצטרפות לקבוצה שזכתה באליפות בשתי העונות האחרונות מחייבת אותי לעבוד קשה כדי לשמור על הסטנדרטים הגבוהים של המועדון."

הקשר, בגובה 1.77 מטר, החל את דרכו במחלקת הנוער של OFK בלגרד בסרביה, ובגיל 15 עבר לאקדמיית הנוער של ווסטהאם יונייטד באנגליה. בגיל 17 כבר רשם 17 הופעות בפרמייר ליג לנוער, כולל הופעת בכורה רשמית במדי הקבוצה הבוגרת בניצחון 0-1 על טוטנהאם באוגוסט 2016. בסך הכל, צבר 4 הופעות במדי ווסטהאם עד גיל 23.

בהמשך הקריירה, בגיל 18, עבר בליץ' לאולימפיאקוס היוונית, שם ערך את הופעת הבכורה בבוגרים בגיל 18 ותשעה חודשים. ב-2021 חזר לסרביה והצטרף לצ'וקריצ'קי, שם שיחק 13 משחקים, לפני שחתם בפרטיזן בלגרד לקראת עונת 2022/23.

בפרטיזן, בליץ' רשם 55 הופעות בכל המסגרות, כבש 3 שערים ומסר 5 בישולים. בינואר 2024 עבר ל-AZ אלקמאר, שם שיחק 39 משחקים בכל המסגרות. בליץ' גם ייצג את נבחרת סרביה הבוגרת פעמיים, לצד הופעות בנבחרות הצעירות של סרביה עד גיל 21, 19 ו-17.