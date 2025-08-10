כך צה"ל הגיב לירי לעבר ישראל - סרוגים

(צילום: דובר צה"ל)

בתוך שעה משיגור הרקטות לעבר עוטף עזה, צה"ל השמיד את מתחם השיגור של ארגון הטרור חמאס במרחב שכונת שג'עיה.

מוקדם יותר היום בשעה 12:55, זוהו שני שיגורים לעבר קיבוץ סעד. בתגובה, מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו את מתחם השיגור בהכוונת מכלול האש של חטיבת הנח"ל. התקיפה בוצעה זמן קצר לאחר ירי הרקטות.

מדובר צה"ל נמסר כי "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה ובנחישות כנגד כל ארגוני הטרור ברצועה".