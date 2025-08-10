כך צה"ל הגיב לירי לעבר ישראל - סרוגים

כך צה"ל הגיב לירי לעבר ישראל
הרקטות שוגרו לעבר קיבוץ סעד – וצה"ל הגיב במהירות באמצעות תקיפה מדויקת של מתחם השיגור בשג'עיה. התקיפה בוצעה בהכוונת חטיבת הנח"ל
(צילום: דובר צה"ל)
בתוך שעה משיגור הרקטות לעבר עוטף עזה, צה"ל השמיד את מתחם השיגור של ארגון הטרור חמאס במרחב שכונת שג'עיה.
מוקדם יותר היום בשעה 12:55, זוהו שני שיגורים לעבר קיבוץ סעד. בתגובה, מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו את מתחם השיגור בהכוונת מכלול האש של חטיבת הנח"ל. התקיפה בוצעה זמן קצר לאחר ירי הרקטות.
מדובר צה"ל נמסר כי "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה ובנחישות כנגד כל ארגוני הטרור ברצועה".
שעה, זה מהר...
זברה | 10-08-2025 20:42
שעה, זה מהר !? יודיעו מראש, כי חהץביות נפט בוער, יוטלו מיידית על כל איזור ממנו נורה טיל (בלי ישיבות ממשלה, כי הפקודה כבר היתנה). זבש"ם של האזרחים אשר לא צנעו את הירי מביתם !!+