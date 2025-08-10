לראשונה מזה חודשים: נתניהו מתייצב מול המצלמות להצהרה - סרוגים

Photo by Chaim Goldberg/Flash90

לראשונה מזה שבועות רבים, ראש הממשלה נתניהו מקיים הצהרה מיוחדת לתקשורת הישראלית, ברקע ההחלטת הקבינט לצאת לפעולת השתלטות על רצועת עזה.

ראש הממשלה נתניהו פתח את דבריו בפרטים חדשים על ישיבת הקבינט, בה הוחלט על פעולת השתלטות והכרעה: "הקבינט הנחה את צהל לעבור לשלב ההכרעה, הוא הנחה את צהל להשתלט על המעוזים האחרונים שבשליטת החמאס ובראשם עיר הטרור העיר עזה במרכז הכובד. העיר עזה שם החמאס שולט".

בהמשך הציג ראש הממשלה את "חמשת העקרונות" שמנחות את התוכנית הישראלית לפעולת הכיבוש ברצועה: פירוק חמאס ככוח צבאי, שחרור כל החטופים, פירוז מוחלט של הרצועה, שמירה על שליטה ביטחונית ישראלית לצד שלטון אזרחי לא ישראלי שמחנך לדרכי שלום.

נתניהו קבע⁩: "פירוק החמאס, השבת החטופים, פירוז הרצועה, שליטה בטחונית ישראלית,ממשל אזרחי חלוף שאינו מחנך את ילדיו לטרור- לא חמאס ולא הרש"פ".

לגבי הפתרונות לאוכלוסייה האזרחית ברצועה הודיע: "צה"ל יאפשר לאוכלוסייה בעיר עזה להתפנות כמו שעשינו במקומות אחרים בהצלחה, נאפשר להם מסדרון בטוח וסיוע מחוץ לאזורי הלחימה".

נתניהו התייחס לעיכובים בפעולה וממה הם נבעו: "אחרי חודשים ארוכים של משא ומתן עקר התברר שחמאס לא מעוניין בעסקה, גם ארצות הברית מסכימה. החמאס הציב תנאים בלתי מתקבלים על הדעת: נסיגה מוחלטת, שחרור מחבלי נוחבה, נסיגה כולל מציר פילדפלי כדי שיכולו להתחמש באופן לא מוגבל,אף ממשלה אחראית לא תאפשר לזה לקרות".

בנוסף חשף ראש הממשלה את השיקולים שעלו בדיון הקבינט: "בקיבנט היה גם אופציה של כיתור ופשיטות, אך היה כמעט פה אחד הסכמה שבדרך הזאת לא נגיע לניצחון, על כן הורה הקבינט לפעולה נרחבת".

בקשר לחטופים הסביר: "היה גורם ביטוחני שאמר בתחילת המלחמה לא בטוח שנחזיר חטוף חי, אני חשבתי אחרתי והחזרנו את רוב החטופים. אנחנו מחוייבים להחזיר את כל החטופים, ואנחנו בקשר עם המשפחות זה קורע את הלב, מחויבים להחזיר את 20 החיים ואת ההרוגים".

נתניהו פנה לאזרחי ישראל וקרא: "אזרחי ישראל אנחנו בצומת דרכים היסטורית, יממה אחרי הטבח אמרתי שנשנה את המזרח התיכון, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים ביחד, בלבנון הורדנו את חיזבאללה, בסוריה אסד נפל והשתלטונו על כתר החרמון, באיראן הורדנו שני איומים קיומיים, ואנשים מנסים לטששט את זה".

נתניהו המשיך ותקף את הגורמים הקוראים לכניעה: "אני אומר לכם דבר פשוט- כל זה נעשה למרות לחצים כבירים מבית ומבחוץ לעצור את הלחימה, אם הייתי מקשיב סינוואר והנייה היו שולטים בעזה ואיראן היו דוהרים לגרעין. גם בעזה הגענו להישגים כבירים אבל חייב להגיד את האמת- הניצחון טרם הושלם, לא נוכל להביט לילדנו בעיניים ולהשאיר את מבצעי הטבח בחיים מאחורי הגדר".

בקשר למעמסה על מאמצי המילואים: "דווקא משום שאני מודע למאמץ הגדול של משרתי המילואים אני מעוניין לסיים את המלחמה כמה שיותר מהר,אני שומע את השיח באולפנים שקוראים להיכנע לחמאס- אני אמר צריך להכריע את חמאס".

בסיום דבריו הקריא נתניהו פתק של חייל מילואים שקיבל מאשתו: "שוחחתי עם אוהד קצין בגולני, גיבור ישראל שאיבד את רגליו לפני מספר שבועות,אמר לי שהוא מדבר בשם כולם: "אי אפשר להשאיר את המפלצות, תמשיך עד הסוף, בעז"ה נעשה ובעז"ה נצליח".

במענה לשאלות כתבים: "האם רואים הישיגים חלקים, בגלל לחצים והאם תעצור עוד הפעם בשביל עסקה חלקית?

נתניהו ענה כי:"עצרנו לפעמים בשביל החטופים, היה ממשל לא אוהד, נלחמנו בזירות אחרות", מכל הסיבות האלה לקח לזמן עד שביצענו את מה שהבטחנו, אבל השגנו ניצחונות כבירים, אני מחויב לסיום המערכה, ואני משוכנע שזה הדרך לשחרר את כל החטופים".

בשאלה לנושא עומס אנשי המילואים מול מצב גיוס החרדים, שהאשימה את ראש הממשלה בניסיון לגייס מאות אלפי אנשי מילואים מול שחרור חרדים משירות ענה נתניהו: " קודם כל השאלה שלך מוטה, אנחנו לא פועלים לגיוס מאות אלפי חיילים, זו מסגרת חוקית שמאפשרת גיוס מילואים לפי הצורך. אני אגיד לך אני אמרתי לגייס מאות אלפי חיילים בתחילת המלחמה והיה על זה וויכוח עם בכירי הצבא. אמרתי, אנחנו לא בסבב, אנחנו במלחמה ולכן צריך לגייס 400 אלף איש, זה לא המצב היום, זו מסגרת חוקית".

בקשר לגיוס החרדים הסביר ראש הממשלה: "לא עושים זאת כדי לגייס חרדים אלא להפך, להביא חוק שיביא לנו עשרת אלפים ומעלה חרדים בשנתיים. מי שמתנגד לזה לא רוצה שנביא לגיוס חרדים מסיבות פוליטיות. הדרך לעשות את זה היא להביא חוק ברור, עם סנקציות אישיות עם יעדים מוגדרים וכולם יודעים את זה. זה חוק שלא היה כאן במדינה ישראל".

נתניהו גם התייחס לדברי דרעי נגד שירות בצה"ל והסביר: "אם הדברים נאמרו, אני נגדם. אבל לא ראיתי את הדברים, נאמר לי שהדברים לא נאמרו".

נתניהו גם סיפק עקיצה לסמוטריץ' שאיים לאחרונה פעם נוספת בהתפטרות: "היו כאלה מימין שהתנגדו לחיסול נסראללה, לא התרשמתי".

נתניהו גם לא נותר חייב מול שאלות בקשר לטענות של חוסר שביעות רצונו של הרמטכ"ל עם ההחלטה על השתלטות, ראש הממשלה נשאל האם הוא מגבה את הרמטכ"ל וקבע : "אני מגבה אותו לבצע את המדיניות שהקבינט הסמיך אותו ".