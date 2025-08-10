נשיא העליון מינה יועץ תקשורת חדש – עו"ד דן שחורי - סרוגים

צילום: חיים גולדברג\פלאש 90

נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, מינה את עורך הדין דן שחורי ליועץ התקשורת שלו – כך פורסם היום (ראשון). שחורי ישמש בתפקיד בהיקף של 12 שעות שבועיות, בתמורה לשכר משוער של עשרות אלפי שקלים בחודש.

שחורי שימש בעבר במספר תפקידי מפתח בתחום התקשורת, ביניהם המשנה למנכ"ל חדשות 13, מנהל מחלקת החדשות בגלי צה"ל, ועורך התוכנית "פגוש את העיתונות" בערוץ 12. בנוסף, שימש כיועץ תקשורת של נשיאת העליון לשעבר, השופטת אסתר חיות.

עוד באותו נושא 9 שופטים: נקבע ההרכב המורחב לדיון בפיטורי היועמ"שית לכתבה המלאה בסרוגים >



עוד לפני השלמת המינוי, שר המשפטים יריב לוין שלח מכתב נזיפה לנשיא העליון באמצעות מנהל בתי המשפט, צחי עוזיאל. במכתבו טען לוין כי נדרש אישור וחתימה שלו לפני הוצאת מכרז לתפקיד, כפי שנהוג לדבריו במקרים דומים.

השופט עמית השיב כי לשיטתו לא נדרשה חתימת השר, מאחר שההליך בוצע תחת פיקוח אגף הרכש ומנהל בתי המשפט, ובליווי משפטי צמוד.