נשיא העליון מינה יועץ תקשורת חדש – עו"ד דן שחורי - סרוגים

נשיא העליון מינה יועץ תקשורת חדש – עו"ד דן שחורי
נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית בחר בעורך הדין דן שחורי לתפקיד יועץ התקשורת שלו, במהלך שעורר ביקורת מצד שר המשפטים יריב לוין שטען כי המינוי נעשה ללא אישורו.
צילום: חיים גולדברג\פלאש 90
נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, מינה את עורך הדין דן שחורי ליועץ התקשורת שלו – כך פורסם היום (ראשון). שחורי ישמש בתפקיד בהיקף של 12 שעות שבועיות, בתמורה לשכר משוער של עשרות אלפי שקלים בחודש.
שחורי שימש בעבר במספר תפקידי מפתח בתחום התקשורת, ביניהם המשנה למנכ"ל חדשות 13, מנהל מחלקת החדשות בגלי צה"ל, ועורך התוכנית "פגוש את העיתונות" בערוץ 12. בנוסף, שימש כיועץ תקשורת של נשיאת העליון לשעבר, השופטת אסתר חיות.
עוד לפני השלמת המינוי, שר המשפטים יריב לוין שלח מכתב נזיפה לנשיא העליון באמצעות מנהל בתי המשפט, צחי עוזיאל. במכתבו טען לוין כי נדרש אישור וחתימה שלו לפני הוצאת מכרז לתפקיד, כפי שנהוג לדבריו במקרים דומים.
השופט עמית השיב כי לשיטתו לא נדרשה חתימת השר, מאחר שההליך בוצע תחת פיקוח אגף הרכש ומנהל בתי המשפט, ובליווי משפטי צמוד.מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
5 תגובות - 4 דיונים מיין לפי
1
מינה את חברו לשמאל הקיצוני שייעץ לו איך
זיו | 10-08-2025 19:18
להצליח בשטיפת המוח לציבור.
2
השר שלא מכיר בנשיא בית המשפט מבקש לאשר לו
ימני של פעם | 10-08-2025 22:41
מינוי יחריב לוין לא מכיר בהפרדת רשויות
3
לא מבין שלא רוצים אותו
דוד | 11-08-2025 0:45
לא מבין שלא רוצים אותו
הוא נשיא העליון,...
שירי מנתניה | 11-08-2025 1:45
הוא נשיא העליון, לא חבר מרכז ליכוד... שלא רוצים אותו בליכודיאדה...
4
אישורו??? אמר, שלא מכיר...
שירי מנתניה | 11-08-2025 1:43
אישורו??? אמר, שלא מכיר בנשיא העליון... אז למה צריך אישור?!