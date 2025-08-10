התראה מטאורולוגית; רוחות וגשם: תחזית מזג אוויר - סרוגים

התראה מטאורולוגית; רוחות וגשם: תחזית מזג אוויר
מזג אוויר בימים הקרובים ימשיך להיות חם באופן קיצוני. תחול עלייה נוספת בטמפ' ועומס חום כבד ישרור בכל הארץ. בחלק מאזורי הארץ יירד גשם. תחזית מזג אוויר
מזג אוויר בימים הקרובים ימשיך להיות חם באופן קיצוני. תחול עלייה נוספת בטמפ' ועומס חום כבד ישרור בכל הארץ. בחלק מאזורי הארץ יירד גשם.
הערב והלילה, בין ראשון לשני: מעונן חלקית עד מעונן. במזרח הארץ ישרור עומס חום כבד.
יום שני: תחול עלייה קלה בטמפרטורות. מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ. בהרים ובמזרח הארץ ימדדו טמפרטורות קיצוניות. אחה"צ ייתכן גשם מקומי בעיקר בדרום הארץ.
יום שלישי: תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ. בהרים ובפנים הארץ ימדדו טמפרטורות קיצוניות. אחה"צ ייתכן גשם מקומי בעיקר בדרום הארץ.
יום רביעי: תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. ברוב האזורים צפוי שרב כבד. הביל ברצועת החוף. עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ. ברוב אזורי הארץ ימדדו טמפרטורות קיצוניות. אחה"צ ייתכן גשם מקומי בדרום ובמזרח הארץ.