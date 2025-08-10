בשילוב קולו של הרב יגאל כהן: הזמר נתנאל ששון בשיר מרגש - סרוגים

הרב יגאל כהן (צילום: פלאש 90)

היוצר והזמר נתנאל ששון, שחתום על להיטי פופ מצליחים בשנים האחרונות, יוצא לדרך חדשה עם מיני־אלבום חדש בשם "30". ה־EP כולל ארבעה שירים שכתב והלחין יחד עם כפיר עזרן, והפיק בעצמו: "30", "שטן", "אין לך אלוהים" ו־"ידיים זרות". המוזיקה החדשה של ששון עוסקת ברגשות חשופים, געגועים, התמודדות עם החלטות חיים, לצד מסרים של תקווה, אהבה וחיבור מחודש לעצמו וליצירה.

ששון, שהביא להיטים מוכרים כמו "שוב", "מי" ו־"אל תוותרי", וכן כתב שירים לאמנים גדולים בישראל, רואה ב־"30" נקודת ציון משמעותית – גם מבחינה אישית וגם מקצועית.

אחד האלמנטים הבולטים באלבום הוא השיר הנושא "30", שמשלב קטע קול של הרב יגאל כהן: "אם תגיד תודה רבה בחושך, אלוקים יגרום לך להגיד תודה רבה באור… תגידו תודה גם כשקשה לכם, גם כשקשה לך, תראה את האור בתוך החושך".

השיר, שמילותיו נוגעות בחיפוש עצמי, קשיים כלכליים ורגעי שבירה לצד הודיה על המשפחה, האמונה והחיים, מציג את הפן האישי והכנה של ששון, ומחבר בין חוויות יומיומיות לבין השראה רוחנית.

ההשקה תלווה בהופעה משותפת עם הזמר אושר ביטון ב־28 באוגוסט, ברידינג 3 בתל אביב.