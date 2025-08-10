העונה באנגליה נפתחה: הקבוצה שתמכה בישראל זכתה בעוד תואר - סרוגים

אוהדי ליברפול(צילום:שאטרסוק)

כמה התגעגענו והנה זה הגיע, הכדורגל הטוב בעולם חזר עם המשחק הראשון של העונה, מגן הקהילה בין אלופת אנגליה ליברפול למחזיקת הגביע, קריסטל פאלאס. פאלאס שהייתה הקבוצה האנגלית היחידה שתמכה בישראל אחרי השביעי באוקטובר, זכתה בתואר השני בתולדותיה תוך חודשיים בלבד.

כבר אחרי ארבע דקות שני שחקני הרכש, פלוריאן וירץ והוגו אקיטקה, שיתפו פעולה עם החלפת מסירות שנגמרה בשער של אקיטה שהעלה את האלופה ליתרון.

אחרי קצת יותר מעשר דקות וירג'יל ואן דייק הכשיל את איסמעילה סאר ברחבה, וז'אן פיליפ מאטטה ניצל את זה להשוות את התוצאה. בדקה ה-21 ג'רמי פרימפונג שחקן רכש נוסף של ליברפול החזיר את היתרון לאדומים. איסמעילה סאר השווה שוב בדקה ה-78 והנשרים ניצו 2:3 בדו קרב הפנדלים.

לפני חודשיים קריסטל פאלאס כאמור זכתה בתואר הראשון בתולדותיה אחרי ניצחון על מנצ'סטר סיטי בגמר הגביע האנגלי, והיום היא ניצחה גם את האלופה אחרי משחק גדול.