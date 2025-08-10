חסר תקדים: בג"ץ רוצה לבחון את התנאים לסיום המלחמה - סרוגים

חסר תקדים: בג"ץ רוצה לבחון את התנאים לסיום המלחמה
בג"ץ דורש מהרמטכ"ל והממשלה להסביר את שיקול הדעת בקביעת תנאי סיום המלחמה ושחרור החטופים. הצעד נדיר צפוי לעורר סערה ולהעלות שאלות קשות לגבי גבולות סמכותו של בג"ץ
השופט עמית | צילום: חיים גולדברג/ פלאש 90
במהלך כמעט חסר תקדים, בית המשפט העליון הורה לרמטכ"ל ולממשלה להסביר את "שיקול הדעת" בכל הנוגע לקביעת תנאים לסיום המלחמה והחזרת החטופים. החלטה דרמטית זו פותחת פתח ישיר לעיסוק בית המשפט העליון בהמשך המלחמה ואופייה.
בית המשפט העליון הורה היום לרמטכ"ל ולממשלה להגיש עד ה־24 באוגוסט הסבר מפורט על "שיקול הדעת המופעל בקביעת התנאים לסיום המלחמה והחזרת החטופים".
על פי החלטת השופטים, על המדינה לפרט בפני בית המשפט כיצד מתקבלות ההכרעות, מי הגורמים המעורבים בתהליך, ובפני מי נדרש הרמטכ"ל להצדיק את החלטותיו.
מדובר בצעד נדיר, המעלה שאלות על גבולות סמכותו של בית המשפט העליון מול הדרג המדיני והצבאי בעת לחימה פעילה.
זו לא שאלה...
יויו | 10-08-2025 18:12
זו לא שאלה של ימין ושמאל. כדאי שכולנו נדע מה תנאי הסיום. לא חשבנו שאחרי שנתיים נהיה פה
בסוף עוד תקום...
עראק | 10-08-2025 18:13
בסוף עוד תקום ועדת חקירה למלחמה. ביבי לסלובניה לנצח.
חחחחחחח מי אתה...
רוחמה | 10-08-2025 18:15
חחחחחחח מי אתה עמית מה אתה חושב הצבא זה גג רעפים באמת הגזמתם לך קיביני וקח איתך את את השותפים בוב הבנאי איש מושחת
כמה עוד חיילים...
הרועצת המשפטית | 10-08-2025 18:18
כמה עוד חיילים ימותו בגלל הבגץ והעבריין העומד בראשו
הסמיך עצמו לנהל...
בגץ משתולל | 10-08-2025 18:22
הסמיך עצמו לנהל את המלחמה בל אחריות
בדיחה לא מוצלחת...
חיים | 10-08-2025 18:23
בדיחה לא מוצלחת
למעשה הסיפור הזה...
הארי | 10-08-2025 18:24
למעשה הסיפור הזה של בית המשפט וגם השביתות והמחאות כנגד החלטת הממשלה למעשה מזכים את הממשלה מהאחריות על שביעי לאוקטובר דהיינו גם לפני כן אם רצית כממשלה לעשות משהו נגד חמאס או חיזבאללה מיד קמו כל הכוחניים האלה ואילצו את הממשלה לבצע אחרת מעבר לזה שהכניסו נתונים והערכות שגויות או שלא היו להם הערכות ומידעים הם לא היו מוכנים לשמוע על מחשבה שלא לבצע את מה שהם חושבים. היינו האחריות עליהם על אלה שהציגו לכנסת לממשלה את המצב והמליצו ולכן לכאורה על הממשלה אין שום אחריות על התוצאה. עכשיו מנסים שוב לממש את החלטת הממשלה אבל שוב פתאום אונסים אותה לפעול אחרת
מי שואל אותכם...
משה בנצי | 10-08-2025 18:37
מי שואל אותכם שבו בשקט או לכו לעזאזל
מ..
אני | 10-08-2025 19:00
מיהו בכלל שיקבע דבר כזה?...צריך לקחת השופטים הללו ולהחליף אותם עם החטופים..הלו..לא טוב לכם עם המצב קחו את הכסף שלכם ועופו מארץ היהודים..אל תדאגו לנו אלוקים איתנו ואנחנו נסתדר מצוין בלעדכם ובלעדי כספכם..
לעשות ועדת חקירה...
נוק | 10-08-2025 19:05
לעשות ועדת חקירה על בגצ ולבדוק בצורה יסודית את החלטותיו בנושאי בטחון. הרבה דברים יתגלו. בית משפט לא מתערב בנושאי מלחמה וצבא.
הבג"ץ עלה לו...
חיים | 10-08-2025 19:11
הבג"ץ עלה לו הש...לראש .כנראה שהוא מובטל מעבודה ומכניס את הראש בכל ענין .
בבג"צ השתגעו על כל הראש!
נועם | 10-08-2025 19:13
אין מנוס מלהרוס ולהקים את בג"צ מחדש. בג"צ המושחת והפוליטי משרת ב97% את אויבי ושונאי ישראל.
בג"ץ אלה הנאצים...
אריה | 10-08-2025 19:28
בג"ץ אלה הנאצים החדשים
בג"ץ כבר היום...
אבי | 10-08-2025 19:29
בג"ץ כבר היום חורג מסכמותו הרבה הרבה יותר מידי אבל כנראה זה לא מספק את הדיקטטורים בחליפות והם רוצים יותר. אסור לממשלה לשתף עם זה פעולה. מה שכבר נקלח ע"י הבג"ץ, נלקח, אבל לא לספק להם עוד סמכויות לא להם
מה אנחנו בשלטון...
חנונה | 10-08-2025 19:52
מה אנחנו בשלטון שופטים. הגיע הזמן להוריד אותם ממגדל השן. ממתי צריך להודיע להם על סיום מלחמה מי בחר בהם להוביל מדיניות.שיבואו וספרו לנו מה הם עשו בצבא מאיפה העליונות שלהם מעל חברי כנסת וממשלה שנבחרו ע"י העם. את התשובות הממשלה נותנת לעם.
חוצפה ועזות מצח...
איקי | 10-08-2025 19:54
חוצפה ועזות מצח לא לשתף פעולה
ביבי, תגיד ליצחק...
מיכל | 10-08-2025 20:37
ביבי, תגיד ליצחק עמית ללכת למכור קרח. אל תיתן לו שום מידע, זה מסוכן !!
תעופו מכאן. רוצים...
פטריוט | 10-08-2025 21:29
תעופו מכאן. רוצים שופטים שמרנים שלא מתערבים בהחלטות הרשות המבצעת .ולא פוליטיקאים עלובים
עם ממשלה חלשה...
מיקי גרסון | 10-08-2025 21:58
עם ממשלה חלשה כזאת,עמי. יכול לעשות כל מה שמתחשק לו. תנו לו כתר ונסגור עניין.
אם הממשלה תתייחס...
אלי | 10-08-2025 22:03
אם הממשלה תתייחס לבג"צ.הממשלה צריכה להתפרק ומהיום בג"צ יקבע את נוהלי המלחמות.הממשלה לא צריכה בכלל להתייחס לבג"צ ולהתעלם מהם בכלל.
מי בחר בו בכלל ?
דוד | 11-08-2025 0:40
שגעון גדלות