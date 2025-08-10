חסר תקדים: בג"ץ רוצה לבחון את התנאים לסיום המלחמה - סרוגים

השופט עמית | צילום: חיים גולדברג/ פלאש 90

במהלך כמעט חסר תקדים, בית המשפט העליון הורה לרמטכ"ל ולממשלה להסביר את "שיקול הדעת" בכל הנוגע לקביעת תנאים לסיום המלחמה והחזרת החטופים. החלטה דרמטית זו פותחת פתח ישיר לעיסוק בית המשפט העליון בהמשך המלחמה ואופייה.

בית המשפט העליון הורה היום לרמטכ"ל ולממשלה להגיש עד ה־24 באוגוסט הסבר מפורט על "שיקול הדעת המופעל בקביעת התנאים לסיום המלחמה והחזרת החטופים".

עוד באותו נושא עמית סגל עוקץ את יצחק עמית: "כל הכבוד לו" לכתבה המלאה בסרוגים >



על פי החלטת השופטים, על המדינה לפרט בפני בית המשפט כיצד מתקבלות ההכרעות, מי הגורמים המעורבים בתהליך, ובפני מי נדרש הרמטכ"ל להצדיק את החלטותיו.

מדובר בצעד נדיר, המעלה שאלות על גבולות סמכותו של בית המשפט העליון מול הדרג המדיני והצבאי בעת לחימה פעילה.