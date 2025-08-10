קנצלר גרמניה: "תומך בישראל, אבל לא נעזור בכיבוש עזה" - סרוגים

קנצלר גרמניה: "תומך בישראל, אבל לא נעזור בכיבוש עזה"
קנצלר גרמניה יצא בהצהרה לתקשורת להגן על החלטתו להטיל אמרבגו נשק על ישראל, לאחר שספג זעזועים בקואליציה
קנצלר גרמניה פרידריך מרץ (צילום: photocosmos1\שאטרסטוק)
קנצלר גרמניה ,פרידריך מרץ, יצא בהצהרה לתקשורת לאחר שהחלטתו להטיל אמברגו נשק "התקפי" על ישראל יצרה סערה פוליטית של ממש במסדרונות הקואליציה הגרמנית.
מרץ פרסם סרטון בו הוא מבהיר כי: "ממשלת גרמניה ממשיכה ותמשיך לעמוד לימינה של מדינת על ישראל ועל זכותה להגן על עצמה. אך יש לנו וויכוח עם מדיניות הממשלה והמהלכים המתוכננים, אנחנו לא מוכנים לסייע בכיבוש רצועת עזה".
הקנצלר הודיע על ההחלטה להטיל אמברגו במפתיע לפני מספר ימים, באופן שערער אפילו את הקואליציה שלו. כעת נראה שמרץ מנסה למזער נזקים, לאחר שיצר סערה פנים ממשלתית.
רק היום יצא ראש המפלגה השותפה של מרץ בקואליציה כנגד החלטתו, ואמר כי עליה לעבור בוועדה הביטחונית העליונה של גרמניה לפני שתיכנס לתוקף.מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה אחת מיין לפי
1
לא זה בסדר...
לבנה | 10-08-2025 18:52
לא זה בסדר אל תעזרו לנו נסתדר גם בלעדיכם תעזרו לטורקיה תמכרו לה עוד מטוסי קרב זה לא מספיק גרמני נשאר גרמני