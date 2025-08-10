העיתונאי הוותיק הודיע: לא אתארח יותר בתכנית של ברקוביץ' - סרוגים

(צילום: פלאש90)

העיתונאי הוותיק דני זקן התייחס לעימות החריף בינו לבין המגיש אייל ברקוביץ', שהתרחש בתוכנית "מוריה וברקו" בערוץ 13, ואמר כי לא ישוב להשתתף בה. לדבריו, "לברקו יש נטייה לבוא ולתקוף בצורה מכוערת במיוחד את מי שלא מסכימים איתו".

בראיון לרדיו 'גלי ישראל' זקן סיפר כי הוזמן לאולפן בעקבות פנייה של חברים בערוץ, וציין כי העימות הנוכחי עם ברקוביץ' היה חריג במיוחד: "יושב לידו עומר דוסטרי, שהיה דובר ראש הממשלה, והציג את עמדתו שהייתה מנוגדת לרוב חברי הפאנל. במקום להתווכח ולהעלות טיעונים, הוא (ברקוביץ') התחיל באמירות מכוערות".

התהבמות בשידור חי | "לא אחזור לשם. זו לא תכנית שיכולה להתרומם לדיון אמיתי" דני זקן לפתחי וזמרי בעם: "לברקו יש נטייה לבוא ולתקוף בצורה מכוערת במיוחד את מי שלא מסכימים איתו. הגעתי לאולפן לבקשתם של לא מעט מחבריי בערוץ 13, וזה לא הפעם הראשונה שהתכסחתי איתו בשידור, אבל הפעם זה היה… https://t.co/aoa60Ln1tC — גלי ישראל (@IsraelGaley) August 10, 2025

הוא הוסיף: "כשאמרתי שזה סגנון מכוער שמעתם את ההתפרצות שלו. אולי לא הייתי צריך לרדת לרמה הזו, אבל לא יכולתי לשתוק – ואמרתי לו: 'היית שחקן גדול ופה גדול, נשאר רק הפה הגדול'".

כשנשאל האם יחזור לתוכנית, השיב: "התשובה היא לא. התקשרו אליי רבים מהערוץ להביע זעזוע ולהתנצל, אבל אני לא חושב שמשהו ישתנה שם. זו לא תוכנית שיכולה להתרומם לדיון אמיתי". זקן הוסיף כי מה שהפריע לו במיוחד היה ש"אף אחד מהאחרים לא דיבר כשהוא כך עלב בעומר דוסטרי".