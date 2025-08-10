העיתונאי הוותיק הודיע: לא אתארח יותר בתכנית של ברקוביץ' - סרוגים
העיתונאי הוותיק הודיע: לא אתארח יותר בתכנית של ברקוביץ'

העיתונאי דני זקן פורש מתוכניתו של אייל ברקוביץ' בערוץ 13 לאחר עימות קשה בשידור: "לא תוכנית לדיון אמיתי, אף אחד לא עצר את ההשתלחות"

חדשות סרוגים10.08.25 17:54  ט״ז באב תשפ״ה
  (צילום: פלאש90)

העיתונאי הוותיק דני זקן התייחס לעימות החריף בינו לבין המגיש אייל ברקוביץ', שהתרחש בתוכנית "מוריה וברקו" בערוץ 13, ואמר כי לא ישוב להשתתף בה. לדבריו, "לברקו יש נטייה לבוא ולתקוף בצורה מכוערת במיוחד את מי שלא מסכימים איתו".

בראיון לרדיו 'גלי ישראל' זקן סיפר כי הוזמן לאולפן בעקבות פנייה של חברים בערוץ, וציין כי העימות הנוכחי עם ברקוביץ' היה חריג במיוחד: "יושב לידו עומר דוסטרי, שהיה דובר ראש הממשלה, והציג את עמדתו שהייתה מנוגדת לרוב חברי הפאנל. במקום להתווכח ולהעלות טיעונים, הוא (ברקוביץ') התחיל באמירות מכוערות".

הוא הוסיף: "כשאמרתי שזה סגנון מכוער שמעתם את ההתפרצות שלו. אולי לא הייתי צריך לרדת לרמה הזו, אבל לא יכולתי לשתוק – ואמרתי לו: 'היית שחקן גדול ופה גדול, נשאר רק הפה הגדול'".

כשנשאל האם יחזור לתוכנית, השיב: "התשובה היא לא. התקשרו אליי רבים מהערוץ להביע זעזוע ולהתנצל, אבל אני לא חושב שמשהו ישתנה שם. זו לא תוכנית שיכולה להתרומם לדיון אמיתי". זקן הוסיף כי מה שהפריע לו במיוחד היה ש"אף אחד מהאחרים לא דיבר כשהוא כך עלב בעומר דוסטרי".

אייל ברקוביץ'
דני זקן
מוריה אסרף
רשת 13
1
בהמה זו מילה...
ציוני רופא | 10-08-2025 17:59
בהמה זו מילה עדינה אחי... עצם ההשוואה של בפה הגדול לבהמה פוגע בבהמה.
ברקו קצת מחוספס,אבל כל מילה שלו אמת צרופה
מרקו | 10-08-2025 18:17
מזל שיש אנשים כמוהו בתקשורת
2
תודה לאל שהיצור...
בימה | 10-08-2025 19:25
תודה לאל שהיצור המבחיל הזה שקורא לעצמו עתונאי לא יגיע יותר.שילך לערוץ 14 או לתכנית של איילה אסון. דני אתה הגועל בהתגלמותו