בעקבות החום הגבוה: זה השיא שנשבר בישראל - סרוגים

(צילום יוסי וייס, חברת החשמל)

שיאי הטמפרטורות נשברים בישראל בימים ובשבועות האחרונים, ובעקבות החום הגבוה נשבר היום (ראשון) עוד שיא עם צריכת החשמל הגבוהה בתולדות ישראל: 15,806 מגהוואט שנצרכו.

בחודש שעבר רשם השירות המטאורולוגי שיא טמפרטורה חדש לשנת 2025 בישראל: בתחנת סדום שלחופי ים המלח נמדדו 45.1 מעלות צלזיוס. נתון זה גבוה ב-0.3 מעלות מהטמפרטורה הגבוהה ביותר שנמדדה עד כה השנה ברחבי הארץ.

סדום: עבר עשיר בשיאי חום

המדידה בסדום ממקמת אותה שוב כמוקד חום משמעותי בישראל. מעניין לציין, כי בדיוק היום לפני שש שנים, ב-17.7.2019, נשבר שיא הטמפרטורה הכללי בסדום, כאשר נמדדו בה 49.9 מעלות צלזיוס.

מזג האוויר בהמשך השבוע

יום שני: תחול עלייה בטמפרטורות. מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ. בהרים ובמזרח הארץ ימדדו טמפרטורות קיצוניות. אחה"צ ייתכן גשם מקומי במזרח הארץ.

יום שלישי: תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ. בהרים ובפנים הארץ ימדדו טמפרטורות קיצוניות. אחה"צ ייתכן גשם מקומי בדרום ובמזרח הארץ.

יום רביעי: תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. ברוב האזורים צפוי שרב כבד. הביל ברצועת החוף. עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ. ברוב אזורי הארץ ימדדו טמפרטורות קיצוניות. אחה"צ ייתכן גשם מקומי בדרום ובמזרח הארץ.