נעצר אחרי מרדף: נהג שיכור פי שלוש מהמותר. צפו - סרוגים

ניידת משטרה, אילוסטרציה | צילום: אביר סוטלן/ פלאש 90

במבצע ממוקד שנערך ביום חמישי בצפת והסביבה, פעלו שוטרי המחוז הצפוני נגד עבירות תנועה מסכנות חיים, ובמהלכו נעצר רוכב אופנוע שנמצא עם רמת אלכוהול גבוהה פי שלוש מהמותר בחוק, לצד נהגים נוספים שביצעו עבירות חמורות.

במהלך הפעילות, סימנו השוטרים לרוכב אופנוע לעצור לבדיקה. הרוכב, תושב צפת בן 40, התעלם מקריאות השוטרים וניסה להימלט.

לאחר מרדף קצר בציר 8900, הוא נתפס. בבדיקת נשיפה שנערכה לו, נמצאה רמת אלכוהול של 794 מיקרוגרם – יותר מפי שלוש מהרמה המותרת בחוק. בהמשך המבצע, בסיוע רחפן, נתפס נהג בן 20 שנהג ללא רישיון נהיגה.

המרדף | צילום: דוברות המשטרה

בנוסף, נרשמו דוחות למספר נהגים שביצעו עקיפות ופניות מסוכנות תוך חציית קו הפרדה רצוף, עבירות המסכנות את בטיחות משתמשי הדרך. המשטרה מדגישה כי פעילויות אכיפה אלו יימשכו במטרה לשמור על בטיחות הציבור ולהפחית את התאונות בדרכים.