תעלומה בעקבות ההודעה של צה"ל - סרוגים

תעלומה בעקבות ההודעה של צה"ל
צה"ל איחר לפרסם עדכון מלא על אזעקות בעוטף עזה וההודעה המלאה נמסרה רק ארבע שעות לאחר האירוע, בניגוד לפרקטיקה המקובלת של תגובה מהירה
(צילום: חיים גולדברג / פלאש90)
צה"ל פרסם לפני זמן קצר הודעה רשמית על אזעקות בעוטף עזה, רק כארבע שעות לאחר האירוע, התנהלות שהעלתה שאלות בקרב תושבי האיזור ובקרב התקשורת בישראל.
בהודעה הראשונה, שפורסמה מיד עם תחילת האזעקות, נמסר כי ככל הנראה חצו שני שיגורים מרצועת עזה לשטח ישראל, ונערכו ניסיונות יירוט שעדיין בבדיקה. רק לאחר ארבע שעות הגיע העדכון המלא, בו צויין כי שני השיגורים זוהו ונפלו בשטח פתוח, ללא נפגעים.
ההפרש בזמן בין ההודעות חריג ביחס לפרקטיקה הרגילה של צה"ל, שבדרך כלל מפרסם עדכונים על אירועים ביטחוניים כאלה בתוך דקות ספורות. העיכוב, עורר כאמור, תהיות בקרב תושבי עוטף עזה, שציפו למידע מהיר וברור על המצב הביטחוני באזורם.מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
2 תגובות - 2 דיונים מיין לפי
1
זאת שיטת סטאלין...
יוסף המשופם. | 10-08-2025 17:36
זאת שיטת סטאלין שאומצה על ידי הימין הלא ציוני לשלוט במדינה ...
2
צהל
סש | 10-08-2025 18:00
אפשר להתגעגע לדובר הקודם . זה לא אותו צהל לא אותו צבא . לא שולחים חיילי מילואים ששרתו חודשים רבים לכלא . גם לא ליום אחד . כול זמן שחרדים לא מתגייסים זכותו של כול חייל לסרב להתיצב למילואים .