תעלומה בעקבות ההודעה של צה"ל - סרוגים

(צילום: חיים גולדברג / פלאש90)

צה"ל פרסם לפני זמן קצר הודעה רשמית על אזעקות בעוטף עזה, רק כארבע שעות לאחר האירוע, התנהלות שהעלתה שאלות בקרב תושבי האיזור ובקרב התקשורת בישראל.

בהודעה הראשונה, שפורסמה מיד עם תחילת האזעקות, נמסר כי ככל הנראה חצו שני שיגורים מרצועת עזה לשטח ישראל, ונערכו ניסיונות יירוט שעדיין בבדיקה. רק לאחר ארבע שעות הגיע העדכון המלא, בו צויין כי שני השיגורים זוהו ונפלו בשטח פתוח, ללא נפגעים.

ההפרש בזמן בין ההודעות חריג ביחס לפרקטיקה הרגילה של צה"ל, שבדרך כלל מפרסם עדכונים על אירועים ביטחוניים כאלה בתוך דקות ספורות. העיכוב, עורר כאמור, תהיות בקרב תושבי עוטף עזה, שציפו למידע מהיר וברור על המצב הביטחוני באזורם.