דרמה בבית האח הגדול: הדייר האהוב פונה לבית החולים - סרוגים

דרמה בבית האח הגדול: הדייר האהוב פונה לבית החולים
יוסי בובליל אושפז בבית החולים שערי צדק בעקבות חולשה, אך לאחר בדיקות שוחרר לביתו וחזר לתוכנית "האח הגדול" כשמצבו הבריאותי יציב
יוסי בובליל, הדייר המוכר מ"האח הגדול", פונה בסוף השבוע האחרון לבית החולים שערי צדק בירושלים, כך פורסם באתר 'ישראל היום'. על פי הדיווח של ערן סויסה, הפינוי בוצע בעקבות תחושת חולשה שחווה, וההפקה ליוותה אותו לכל אורך הדרך, תוך שמירה על פרטיותו.
לאחר סדרת בדיקות רפואיות, התקבלו תוצאות חיוביות, ובובליל שב לביתו ולבית האח הגדול. בתו, עינב, הרגיעה את הציבור והבהירה כי מדובר במצב בריאותי קל, שלא קשור לבעיות לב.
הפקת התוכנית נמנעה מלתת פרטים נוספים, תוך שמירה על חיסיון רפואי.