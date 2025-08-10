משרד הבריאות מזהיר מהתרופה הנפוצה: "לא ליטול אותה" - סרוגים

(צילום: נתי שוחט / פלאש90)

משרד הבריאות הודיע היום על ריקול לסירופ "פנוברביטל" לטיפול באפילפסיה בילדים, המיוצר בהכנה רוקחית בבית המרקחת "מעיין חיים". האצווה הנדונה היא Mfg151277, עם תוקף ל-9.10.25.

ההודעה מגיעה בעקבות דיווח על ילד שאושפז בבית חולים לפני כשבוע וחצי לאחר הרעלה כתוצאה ממינון גבוה מדי של התרופה בסירופ.

משרד הבריאות קורא להפסיק באופן מיידי את השימוש באצווה זו, להחזיר את התרופה ולפנות לבית החולים לבדיקה במקרה של חשש למינון יתר. כמו כן, יש לגשת לבית המרקחת לקבלת תרופה חלופית.

בנוסף, הנחה משרד הבריאות את בית המרקחת "מעיין חיים" לבדוק אצוות נוספות של הסירופ. המשרד ימשיך לעדכן את הציבור ככל שיידרש.