אחרי בריחת העצור; מחדל ענק נוסף במשטרת ישראל - סרוגים

(צילום: יוסי אלוני / פלאש90)

יומיים בלבד לאחר בריחתו של נער מאזיקים מתחנת משטרת זבולון, מתברר כי אירע מחדל נוסף במערכת השיטור: עצור, הנחשד בביצוע ניסיון רצח, שם קץ לחייו בתחנת משטרת אופקים. כך על פי דיווח באתר Ynet.

העצור, תושב מקומי אזרח זר, נחשד כי תקף אדם אחר באמצעות סכין מצ’טה ופצע אותו באורח קשה. כאמור, במהלך שהותו בתחנה הוא התאבד—ולמשטרה נודע על האירוע רק לאחר שהתגלה שמת.

המשטרה פתחה בעבודת בדיקה פנימית לבירור נסיבות המקרה, ולגישה שננקטה כלפיו בחקירה.