פאניקה באיזור המרכז: "פוחדים לצאת מהבית" - סרוגים

(צילום: יוסי אלוני / פלאש90)

בחודשים האחרונים התרחשו בעיר רמלה שורת מקרי תקיפה חמורים כלפי קטינים, חלקם באור יום ובמרחב הציבורי. לפי דיווח של אתר "וואלה", לפחות ארבעה מקרים קשים דווחו למשטרה בשלושת החודשים האחרונים.

בין המקרים שנרשמו: ילד בן 9 הותקף ונשדד מקורקינט חשמלי סמוך לביתו; ילד בן 14, על הרצף האוטיסטי, הותקף בשוקר חשמלי על ידי נער אחר; ושני בני נוער בני 15 נשדדו באיומי סכין ואקדח.

ההורים ברמלה הביעו דאגה גוברת מהמצב. לדבריהם, הילדים חוששים לצאת מהבית, גם לשכונה הקרובה. "אנחנו חיים בתחושת פחד יומיומית", סיפרה אחת האימהות. ההורים הוסיפו כי "אנחנו לא מרגישים בטוחים אפילו ליד הבית. זה לא משנה אם זה בשכונה, בפארק או בדרך חזרה מבית הספר, התחושה היא שאפשר להיתקל באלימות בכל רגע".

ממשטרת ישראל נמסר כי הנושא נמצא בטיפול. לדבריהם, "המשטרה פועלת באמצעים גלויים וסמויים כדי להביא למעצר החשודים ולמנוע אירועים נוספים. נמשיך לפעול בנחישות לשמירה על ביטחון הציבור".