צפו| הצהרה מיוחדת של ראש הממשלה: "רוצים לסיים את המלחמה" - סרוגים

ראש הממשלה נתניהו נושא הצהרה מיוחדת לתקשורת הזרה, בעקבות הביקורת הבינלאומית נגד ההחלטה "להשתלט" על עזה.

יאיר אמר, חדשות סרוגים
יאיר אמר, חדשות סרוגים10.08.25 16:38  ט״ז באב תשפ״ה
  Photo by Avshalom Sassoni/Flash90

אחרי הדיון הגורלי בקבינט, והביקורת הקשה מימין ומשמאל כנגד ההחלטה לפעולת "כיבוש חלקי" של הרצועה, בדגש על הביקורת העולמית והביקורת המדינית כנגד המהלך. ראש הממשלה נתניהו נושא הצהרה מיוחדת לתקשורת הזרה.

ראש הממשלה נתניהו התחיל את דבריו בהכרזה: "תודה שהגעתם, אני כאן כדי לפוצץ את השקרים ותעמולת החמאס שמעוותת את המציאות, ואת התוכניות של ישראל לרצועה. אני כאן כדי להציג בפניכם את התוכנית במלואה".

ראש הממשלה קבע בראש ובראשונה: "אף מדינה לא יכולה לחיות עם האיום של ארגון טרור שמתכנן רצח עם כנגדה על גבולה, משקרים לכם. לחמאס עדיין יש אלפי טרוריסטים, הוא עדיין משגר רקטות, הוא עדיין מסכן את ישראל".

נתניהו המשיך וחשף את "חמשת העקרונות" עליה תישען התוכנית הישראלית לפעולת כיבוש הרצועה: "1. פירוק חמאס ככוח צבאי, 2. שחרור כל החטופים, 3. פירוז מוחלט של הרצועה, 4. שליטה ביטחונית ישראלית, שלטון אזרחי לא ישראלי שמחנך לדרכי שלום".

ראש הממשלה קרא: "העזתים עצמם נלחמים, הם מתחננים אלינו, מתחננים לעולם להציל אותם. זה בדיוק מה שאנחנו מתכננים לעשות, זו משמעות החלטת הקבינט שהובלתי. שחרור הרצועה משלטון חמאס והעברתה לידיים אזרחיות, לא ישראליות".

נתניהו המשיך והתעקש: "המלחמה יכולה להיגמר מחר אם חמאס יניח את נשקו, וישחרר את כל החטופים. עזה תפורז, מרחב חיץ ביטחוני יוקם על הגבול והשלטון יעבור לידיים אזרחיות שאינן מחנכות לטרור נגד ישראל".

בהמשך הציג ראש הממשלה נתניהו את המצב בשטח: "על מנת לסיים את המשימה באופן מלא, עלינו לפעול היכן שלא פעלנו קודם. אנחנו שולטים בכ-75 אחוזים מעזה, אך נותרו עוד שני מרכזי כוח לחמאס: העיר עזה, ומחנות המרכז. ישיבת הקבינט האחרונה הורתה לצה"ל לפרק את מרכזי הכוח האחרונים האלה, בניגוד לדיווחים מטעים, זו הדרך הטובה והמהירה לסיום המלחמה".

נתניהו הודיע: "נאפשר לאזרחים באזור לעזוב את שטח הלחימה, אל מרכזים בטוחים שיוכנו מראש, שם הם יקבלו גישה למזון, מים וטיפול רפואי ככל שידרש, כפי שעשינו בעבר".

ראש הממשלה גם קבע בזעם: "לאורך כל המלחמה המדיניות שלנו הייתה מניעת אסון הומניטרי, חמאס מנסה לייצר אחד כזה. מאז כניסת המלחמה ישראל הכניסה כ-2 מיליון טון של סיוע הומניטרי, אני לא מכיר צבא אחר בהיסטוריה שעשה כך".

נתניהו המשיך ותקף את התנהלות האו"ם מול פעולות חמאס:" אם ישראל הייתה רוצה ליצור רעב, אף אחד ברצועה לא היה שורדת חמאס מנהל מדיניות אכזרית של השתלטות על מזון וציוד והאו"ם מסרב לשתף איתנו פעולה, מאות משאיות מלאות מזון עומדות, המזון נרקב".

ראש הממשלה המשיך ועסק במצב ההומניטרי ברצועה, והציג תמונות של החטופים המוחזקים ברצועה: "זה אביתר דוד" הכריז נתניהו כשתמונתו של החטוף המורעב הופע מאחוריו: "תראו את היד שלו, את הזרוע שלו. הוא מורעב באופן מכוון על ידי מפלצות חמאס".

"עכשיו תסתכלו על איש החמאס ששובה אותו, תסתכלו על ההבדל, הוא אוכל והוא אוכל טוב" ראש הממשלה המשיך וקבע: "היחידים שמורעבים ברצועה באופן מכוון הם החטופים שלנו".

נתניהו המשיך והתייחס לקמפיין ההרעבה בתקשורת העולמית: "כמו בעבר, גם היום מופצות עלילות דם כנגד היהודים. פעם אמרו שאנחנו מפיצי מחלות, שאנחנו שוחטים ילדים נוצרים בשביל הדם שלהם. כשהשקרים האלה התפשטו בעולם, הגיעו אחריהם פשעים נוראיים, פוגרומים, גירוש ולבסוף השואה".

ראש הממשלה גם הציג על המסך את הפרסומים הבוטים ביותר כנגד ישראל בטענות להרעבה, וחשף את הבעיות הרפואיות מהם סובלים הילדים שהוצגו ככאלה שגוססים כתוצאה מהרעבה ישראלית.

נתניהו עבר מקרה מקרה והציג את הבעיות הרפואיות המולדות, שגורמות למצבם הרפואי ללא קשר לתזונתם. בנוסף חשף ראש הממשלה כי נשקלת תביעה ממשלתית כנגד עיתון הניו יורק טיימס, שהפיץ תמונה של ילד עזתי הסובל ממחלה גנטית ככזה שסובל מהרעבה ישראלית.

בתשובה לשאלת כתבים על לוחות הזמנים לפעולה הסביר ראש הממשלה: "אני לא רוצה לתת לוחות זמנים מדויקים אבל אנחנו מדברים על טווח זמנים קצר כי אנחנו רוצים להביא לסיומה של המלחמה".

הממשלה הזו משאירה...
ראש הממשלה, מר נתניהו , הוא ראש ממשלת ישראל ולפני שהוא יוצא בהסברים לתקשרת הזרה היה ראוי שהיה מוציא הודעה לתקשרת בישראל ועונה לשאלות של כתבים ישראלים , בסופו של דבר הילדים שלנו משלמים את מחיר הדמים של מדיניותו ההזויה , והילדים שלנו מתרוצצים כמו ברווזים במטווח בהריסות עזה , עם סרחון הגויות שנרקבות מתחת לגלי ההריסות , ויסביר לנו למה ילדיו לא פה ... ולמה הם קונים דירות בבריטניה וארה"ב... מה הם יודעים על עתיד המדינה שאנחנו לא ? ... | 10-08-2025 16:49
הממשלה הזו משאירה אחריה מדבר וציה , איי חורבות , ואדמה חרוכה... בלי בטחון פנים , בלי חינוך, בלי בריאות , בלי סעד , אלפי חללים , עשרות אלפי פצועים , אלפי הלומי קרב , עשרות מתאבדים , מאות אלפי מפונים , מעמד בינלאומי בשפל שלא היה כמוה , וחובות של מיליארדים ... השטן לא היה מצליח לעשות את הנזק יותר טוב ממשלת החורבן הזו ...
2
ביבי -אסון.
בני | 10-08-2025 16:49
סמוטריץ יודע שלשלוח חיילים למות כדי לקבל חטופים בטפטופים זה אסון ופשע ,וביבי יסתתר כרגיל מאחורי הרמטכל ויאשים אותו כשהמבצע יכשל-זו התמונה-ביבי רוצה שהסרוגים יהיו בשר התותחים שלו , כרגיל ,כקרבן לקפלניסטים -להגיע לעסקת חטופים, וסמטוריץ לא מוכן , בצדק-בן גביר וסמוטריץ צריכים ללכת כגוש אחד נגד השמאלן ,צאו מהאגו ,תתבגרו כבר.
3
ההולכים למות מברכים...
יעל | 10-08-2025 16:53
ההולכים למות מברכים אותך, קיסר!
4
בנימין נתניהו הכריז...
מיכל | 10-08-2025 16:53
בנימין נתניהו הכריז מלחמה על המדינה ורוב אזרחיה, והוא יפסיד. הוא אכן אויב מר, נואש וחסר מעצורים, וכך יש לנהוג בו. אבל קואליציה השולחת את בריוני משמר הכנסת להכות הורים שכולים ומשפחות חטופים לא תיבחר כאן שוב. ישראל מדאיגה ומדכדכת, לפעמים מייאשת, אבל עדיין לא במצב גרוע עד כדי כך.
תחזור לפינה בקפלן...
רפאל | 10-08-2025 17:08
תחזור לפינה בקפלן .בעצם סגרו את קפלן
5
‎רק גורם מבחוץ,...
אבי | 10-08-2025 16:54
‎רק גורם מבחוץ, בית הדין בהאג, או סנקציות של ממשלות המערב, או עבודה מאחורי הקלעים של ארה"ב.
6
דחוף את ההצהרות...
חורבנייעו | 10-08-2025 17:00
7
להכניס לקלבוש אחד...
מה לעשות עם חראג'וקים ביביסטים ? | 10-08-2025 18:58
8
. ...
לעלות עם די - 9 על zיבי נוחבהיהו | 10-08-2025 18:59
9
לזרוק את zיבי...
. | 10-08-2025 19:01
10
לזרוק את zיבי...
. | 10-08-2025 19:01
