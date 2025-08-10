צפו| הצהרה מיוחדת של ראש הממשלה: "רוצים לסיים את המלחמה" - סרוגים

Photo by Avshalom Sassoni/Flash90

אחרי הדיון הגורלי בקבינט, והביקורת הקשה מימין ומשמאל כנגד ההחלטה לפעולת "כיבוש חלקי" של הרצועה, בדגש על הביקורת העולמית והביקורת המדינית כנגד המהלך. ראש הממשלה נתניהו נושא הצהרה מיוחדת לתקשורת הזרה.

ראש הממשלה נתניהו התחיל את דבריו בהכרזה: "תודה שהגעתם, אני כאן כדי לפוצץ את השקרים ותעמולת החמאס שמעוותת את המציאות, ואת התוכניות של ישראל לרצועה. אני כאן כדי להציג בפניכם את התוכנית במלואה".

ראש הממשלה קבע בראש ובראשונה: "אף מדינה לא יכולה לחיות עם האיום של ארגון טרור שמתכנן רצח עם כנגדה על גבולה, משקרים לכם. לחמאס עדיין יש אלפי טרוריסטים, הוא עדיין משגר רקטות, הוא עדיין מסכן את ישראל".

נתניהו המשיך וחשף את "חמשת העקרונות" עליה תישען התוכנית הישראלית לפעולת כיבוש הרצועה: "1. פירוק חמאס ככוח צבאי, 2. שחרור כל החטופים, 3. פירוז מוחלט של הרצועה, 4. שליטה ביטחונית ישראלית, שלטון אזרחי לא ישראלי שמחנך לדרכי שלום".

ראש הממשלה קרא: "העזתים עצמם נלחמים, הם מתחננים אלינו, מתחננים לעולם להציל אותם. זה בדיוק מה שאנחנו מתכננים לעשות, זו משמעות החלטת הקבינט שהובלתי. שחרור הרצועה משלטון חמאס והעברתה לידיים אזרחיות, לא ישראליות".

נתניהו המשיך והתעקש: "המלחמה יכולה להיגמר מחר אם חמאס יניח את נשקו, וישחרר את כל החטופים. עזה תפורז, מרחב חיץ ביטחוני יוקם על הגבול והשלטון יעבור לידיים אזרחיות שאינן מחנכות לטרור נגד ישראל".

בהמשך הציג ראש הממשלה נתניהו את המצב בשטח: "על מנת לסיים את המשימה באופן מלא, עלינו לפעול היכן שלא פעלנו קודם. אנחנו שולטים בכ-75 אחוזים מעזה, אך נותרו עוד שני מרכזי כוח לחמאס: העיר עזה, ומחנות המרכז. ישיבת הקבינט האחרונה הורתה לצה"ל לפרק את מרכזי הכוח האחרונים האלה, בניגוד לדיווחים מטעים, זו הדרך הטובה והמהירה לסיום המלחמה".

נתניהו הודיע: "נאפשר לאזרחים באזור לעזוב את שטח הלחימה, אל מרכזים בטוחים שיוכנו מראש, שם הם יקבלו גישה למזון, מים וטיפול רפואי ככל שידרש, כפי שעשינו בעבר".

ראש הממשלה גם קבע בזעם: "לאורך כל המלחמה המדיניות שלנו הייתה מניעת אסון הומניטרי, חמאס מנסה לייצר אחד כזה. מאז כניסת המלחמה ישראל הכניסה כ-2 מיליון טון של סיוע הומניטרי, אני לא מכיר צבא אחר בהיסטוריה שעשה כך".

נתניהו המשיך ותקף את התנהלות האו"ם מול פעולות חמאס:" אם ישראל הייתה רוצה ליצור רעב, אף אחד ברצועה לא היה שורדת חמאס מנהל מדיניות אכזרית של השתלטות על מזון וציוד והאו"ם מסרב לשתף איתנו פעולה, מאות משאיות מלאות מזון עומדות, המזון נרקב".

ראש הממשלה המשיך ועסק במצב ההומניטרי ברצועה, והציג תמונות של החטופים המוחזקים ברצועה: "זה אביתר דוד" הכריז נתניהו כשתמונתו של החטוף המורעב הופע מאחוריו: "תראו את היד שלו, את הזרוע שלו. הוא מורעב באופן מכוון על ידי מפלצות חמאס".

"עכשיו תסתכלו על איש החמאס ששובה אותו, תסתכלו על ההבדל, הוא אוכל והוא אוכל טוב" ראש הממשלה המשיך וקבע: "היחידים שמורעבים ברצועה באופן מכוון הם החטופים שלנו".

נתניהו המשיך והתייחס לקמפיין ההרעבה בתקשורת העולמית: "כמו בעבר, גם היום מופצות עלילות דם כנגד היהודים. פעם אמרו שאנחנו מפיצי מחלות, שאנחנו שוחטים ילדים נוצרים בשביל הדם שלהם. כשהשקרים האלה התפשטו בעולם, הגיעו אחריהם פשעים נוראיים, פוגרומים, גירוש ולבסוף השואה".

ראש הממשלה גם הציג על המסך את הפרסומים הבוטים ביותר כנגד ישראל בטענות להרעבה, וחשף את הבעיות הרפואיות מהם סובלים הילדים שהוצגו ככאלה שגוססים כתוצאה מהרעבה ישראלית.

נתניהו עבר מקרה מקרה והציג את הבעיות הרפואיות המולדות, שגורמות למצבם הרפואי ללא קשר לתזונתם. בנוסף חשף ראש הממשלה כי נשקלת תביעה ממשלתית כנגד עיתון הניו יורק טיימס, שהפיץ תמונה של ילד עזתי הסובל ממחלה גנטית ככזה שסובל מהרעבה ישראלית.

בתשובה לשאלת כתבים על לוחות הזמנים לפעולה הסביר ראש הממשלה: "אני לא רוצה לתת לוחות זמנים מדויקים אבל אנחנו מדברים על טווח זמנים קצר כי אנחנו רוצים להביא לסיומה של המלחמה".