22 פצועים בתאונה בין שני כלי רכב ואוטובוסים - סרוגים
מבזק

22 פצועים בתאונה בין שני כלי רכב ואוטובוסים

22 פצועים קל בתאונת דרכים שהתרחשה בין שני רכבים ואוטובוס, בכביש 807 סמוך למגדל

חדשות סרוגים
חדשות סרוגים10.08.25 16:04  ט״ז באב תשפ״ה
22 פצועים בתאונה בין שני כלי רכב ואוטובוסים
  צילום: תיעוד מבצעי מד"א

22 פצועים באורח קל בתאונת דרכים שהתרחשה היום (ראשון) בין שני רכבים ואוטובוס, בכביש 807 סמוך למגדל.

ממד"א נמסר: "בשעה 14:49 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירדן על תאונת דרכים בין 2 כלי רכב ואוטובוס בכביש 807 סמוך למגדל. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים למרכז רפואי צפון (פוריה), 13 פצועים במצב קל. מהמקום פונו 9 פצועים נוספים במצב קל".

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
כביש 807
מגדל
תאונת דרכים
לקבלת עדכונים בווטסאפ
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו