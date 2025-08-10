22 פצועים בתאונה בין שני כלי רכב ואוטובוסים - סרוגים

מבזק

צילום: תיעוד מבצעי מד"א

22 פצועים באורח קל בתאונת דרכים שהתרחשה היום (ראשון) בין שני רכבים ואוטובוס, בכביש 807 סמוך למגדל.

ממד"א נמסר: "בשעה 14:49 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירדן על תאונת דרכים בין 2 כלי רכב ואוטובוס בכביש 807 סמוך למגדל. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים למרכז רפואי צפון (פוריה), 13 פצועים במצב קל. מהמקום פונו 9 פצועים נוספים במצב קל".