צה״ל סיכל הברחת נשק ממצרים דרך רחפן בשטח פארן - סרוגים

צילום: דובר צה"ל

כוחות צה״ל סיכלו היום (ראשון) ניסיון להברחת אמצעי לחימה ממצרים לשטח מדינת ישראל, כך נמסר מדובר צה״ל. מדובר באירוע חריג שבו נעשה שימוש ברחפן לצורך הברחה – תופעה שמצביעה על מגמה הולכת ומתרחבת של שימוש באמצעים טכנולוגיים לצורך הברחות באזור הגבול הדרומי.

לפי הודעת צה״ל, תצפיות צה"ל שפעלו במרחב חטיבת פארן זיהו רחפן שחצה את הגבול משטח מצרים לשטח ישראל. מיד לאחר הזיהוי, כוחות צה״ל הוקפצו לנקודה ופתחו בסריקות. הרחפן אותר והוחרם על ידי הלוחמים, אשר גילו כי הוא נשא עמו 10 כלי נשק ו-6 מחסניות.

אמצעי הלחימה שהוברחו באמצעות הרחפן הועברו להמשך טיפול על ידי גורמי הביטחון. בצה״ל הדגישו כי מדובר בניסיון הברחה חמור, והבהירו כי הכוחות ימשיכו לפעול בנחישות ובאמצעים מתקדמים כדי לסכל ניסיונות דומים בעתיד.

צה"ל ממשיך לעקוב מקרוב אחר המתרחש בגבול מצרים ופועל בשיתוף פעולה עם גורמי הביטחון השונים כדי למנוע חדירת אמצעי לחימה שעלולים לשמש גורמים פליליים או עוינים.