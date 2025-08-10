תחת מתקפה: קנצלר גרמניה סופג אש בעקבות האמברגו על ישראל - סרוגים

המועמד המוביל. פרידריך מרץ (צילום: penofoto\שאטרסטוק)

קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, נתון בימים האחרונים ללחץ פוליטי כבד ומתקפה חריפה מצד שותפיו לקואליציה ואף מתוך מפלגתו, זאת בעקבות החלטתו להטיל אמברגו על ייצוא נשק התקפי לישראל. ההחלטה, עליה הכריז ביום שישי האחרון, התקבלה ללא התייעצות מוקדמת, וגררה תגובות נזעמות במערכת הפוליטית והציבורית.

מרץ צפוי לשאת היום הצהרה לתקשורת בניסיון להסביר את עמדתו ולרסן את הביקורת. במסמך ששיגר לחבריי הקואליציה כתב כי "ההסלמה היזומה של המצב בעזה מחריפה את העימותים החברתיים בתוך גרמניה ואירופה", וכי על רקע זה בחר להורות על עצירת מכירת הנשק ההתקפי לישראל.

הביקורת החריפה ביותר הגיעה מכיוון יו"ר מפלגת ה-CSU, שותפתה הפוליטית המרכזית של מפלגת ה-CDU בראשות מרץ. מנהיג ה-CSU, מרקוס סודר – תומך נלהב של ישראל וראש ממשלת בוואריה – הצהיר כי הוא מתנגד בתוקף להחלטה, אותה הגדיר "שגויה מיסודה". לדבריו, שינוי המדיניות החד והעובדה שמרץ קיבל את ההחלטה לבדו, ללא שיח מקדים עם השותפים, מהווים טעות חמורה.

עוד באותו נושא חסר תקדים: סעודיה בצעד חריג לטובת ישראל לכתבה המלאה בסרוגים >

על פי דיווח ב"בילד" הגרמני, מפלגת ה-CSU אינה רואה עצמה מחויבת להחלטת הקנצלר, ומבהירה כי יישומה תלוי באישור מועצת הביטחון הפדרלית של גרמניה – צעד שעדיין לא התרחש.

בנוסף חבר פרלמנט מהצד הפוליטי של קואליציית מרץ פרסם טור חריף בעיתון הבילד נגד אברגו נשק על ישראל והסביר: "אם ברלין או מינכן יותקפו, אנחנו נתחנן לכיפת ברזל. מדובר בהתנהגות שחצנית, האמברגו הזה הוא בגידה בערכים היסודיים שלנו".