תוך 24 שעות: מעל 1.5 מיליון מנות חולקו בעזה - סרוגים

(צילום: GHF)

מבצע הסיוע ההומניטרי: הקרן ההומניטרית לעזה (GHF) ממשיכה את פעילותה לספק סיוע מזון חיוני לתושבי רצועת עזה, כשביממה האחרונה סופקו יותר מ-1.5 מיליון מנות בשלושה אתרי חלוקה. לדבריהם, מאז תחילת המבצע חולקו יותר מ-113 מיליון מנות בסך הכל.

על פי הנתונים, אתמול חולקו 27,648 קופסאות סיוע בשני האתרים: באזור חלוקה 2 (השכונה הסעודית) חולקו 8,640 קופסאות, באזור חלוקה 3 (ח׳אן יונס) חולקו 11,232 קופסאות, ובאזור חלוקה 4 (ואדי עזה) חולקו 7,776 קופסאות.

בנוסף, חולקו חמש משאיות תפוחי אדמה ומשאית בצל באזור חלוקה 3 (ח׳אן יונס) כחלק מתוכנית הפיילוט של הארגון. ב-GHF ציינו כי "החלוקה התבצעה בצורה חלקה בכל האתרים, תוך שמירה על ביטחונם של כלל האזרחים שנכחו".

"צוותנו ממשיך לפעול בהצלחה בסביבה ההומניטרית המאתגרת ביותר בעולם, בנחישות ובדחיפות" אמר המנכ"ל ג'ון אקרי. "אנו מתאימים כל העת את פעילותנו כדי למקסם את הבטיחות של האזרחים ושל עובדי הסיוע, ומשפרים את מערכות התקשורת שלנו כדי שאנשים ידעו בדיוק מתי והיכן יוכלו לקבל מזון. בנינו מערכת שעובדת, ואנו ערוכים לשתף פעולה עם הקהילה ההומניטרית הרחבה כדי להביא יותר מזון ליותר אנשים".