פיצוץ במגעים? התנאי של זלנסקי לפגישת טראמפ-פוטין - סרוגים

הנשיא טראמפ והנשיא זלנסקי, צילום: שאטרסטוק (Joshua Sukoff)

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להיפגש בסוף השבוע הקרוב עם נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, בניסיון נוסף להביא להפסקת מלחמת רוסיה-אוקראינה. אך כעת נשיא אוקראינה מציב תנאי חדש לסיום המלחמה.

על פי שורה של דיווחים, בבית הלבן שוקלים לשתף את נשיא אוקראינה זלנסקי, בשיחת פוטין-טראמפ הצפויה להתרחש השבוע באלסקה. אך הנשיא זלנסקי לא מוכן לקבל כל הסכם לסיום המלחמה.

גורמים מערביים מעריכים כי תיתכן אפשרות שרוסיה תהיה מוכנה להגיע להפסקת אש ולעצירה כוללת של המלחמה, אך זאת אך ורק במידה ופוטין יוכל להציג הישגים לעם הרוסי.

כאשר הדרישה העומדת כעת במרכז השיחות הוא דרישת רוסיה לאפשר ולהכיר בסיפוח של חצי האי קרים ושטח הדונבאס. המחוזות המזרחיים של אוקראינה בהם קיימת אוכלוסייה משמעותית של דוברי רוסית.

עוד באותו נושא דיווח: טראמפ שוקל להזמין את זלנסקי ופוטין לפסגה משולשת לכתבה המלאה בסרוגים >

אך כעת, נשיא אוקראינה זלנסקי הודיע במסרים מאחורי הקלעים כי לא יסכים "לתת לרוסיה אדמות מדינה במתנה", זאת למרות כי מומחים מסכימים כי לאוקראינה "אין מסלול" לכבוש מחדש את השטחים שאיבדה.

באוקראינה מדווחים על חשש בסביבת הנשיא מעקיפה מוחלטת של המדינה בשיחות עם רוסיה, בדומה למצבים קודמים בהם דחק טראמפ את זלנסקי החוצה מהשיחות.