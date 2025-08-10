דיווח מרתיח: ישראל העניקה לחמאס חצי מיליארד דולר - סרוגים

עבד רחים כתיב/פלאש90

יועצו המדיני של ראש הממשלה אופיר פלק במאמר, טען במאמר בניו יורק סאן, כי חמאס הרוויח חצי מיליארד דולר ב-2024 מהאספקה שנכנסת לעזה, כך חשף היום (ראשון) ירון אברהם.

על פי הדיווח של אברהם, ‏פלק, חבר צוות המו״מ הישראלי שהשתתף בשיחות בדוחא, מגלה כי אחת מדרישות חמאס בשיחות הייתה שליטה מלאה באספקה הבינ״ל שתיכנס לעזה.

"נקודת מחלוקת מרכזית במשא ומתן על בני הערובה, היא שחמאס מתעקש על זכות וטו לגבי מי יכול ומי לא יכול לחלק מזון בעזה. חמאס מתעקש שכל הסיוע יחולק‏ על ידי הסהר האדום וארגוני או"ם ייעודיים כמו סוכנות הסיוע והתעסוקה של האו"ם (אונר״א). למה? כי חמאס שולט בהם. סיוע שמגיע לחמאס שומר אותו בשלטון‏ ומספק עסקים לחבריו".

בנוסף, ‏פלק מגלה כי חמאס הרוויח חצי מיליארד דולר בשנת 2024 מהשתלטות על האספקה הנכנסת לעזה, ומכירתה בשוק הפרטי. יועצו של נתניהו מאשר כי בדרך זו הארגון שומר על חיות כלכלית ויכול להמשיך בפעולות נגד ישראל.