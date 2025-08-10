דיווח מרתיח: ישראל העניקה לחמאס חצי מיליארד דולר - סרוגים
דיווח מרתיח: ישראל העניקה לחמאס חצי מיליארד דולר

מכעיס ביותר: יועצו המדיני של ראש הממשלה אופיר פלק במאמר, טען כי חמאס הרוויח חצי מיליארד דולר ב-2024 מהאספקה שנכנסת לעזה

10.08.25 14:53  ט״ז באב תשפ״ה
דיווח מרתיח: ישראל העניקה לחמאס חצי מיליארד דולר
  עבד רחים כתיב/פלאש90

יועצו המדיני של ראש הממשלה אופיר פלק במאמר, טען במאמר בניו יורק סאן, כי חמאס הרוויח חצי מיליארד דולר ב-2024 מהאספקה שנכנסת לעזה, כך חשף היום (ראשון) ירון אברהם.

על פי הדיווח של אברהם, ‏פלק, חבר צוות המו״מ הישראלי שהשתתף בשיחות בדוחא, מגלה כי אחת מדרישות חמאס בשיחות הייתה שליטה מלאה באספקה הבינ״ל שתיכנס לעזה.

"נקודת מחלוקת מרכזית במשא ומתן על בני הערובה, היא שחמאס מתעקש על זכות וטו לגבי מי יכול ומי לא יכול לחלק מזון בעזה. חמאס מתעקש שכל הסיוע יחולק‏ על ידי הסהר האדום וארגוני או"ם ייעודיים כמו סוכנות הסיוע והתעסוקה של האו"ם (אונר״א). למה? כי חמאס שולט בהם. סיוע שמגיע לחמאס שומר אותו בשלטון‏ ומספק עסקים לחבריו".

בנוסף, ‏פלק מגלה כי חמאס הרוויח חצי מיליארד דולר בשנת 2024 מהשתלטות על האספקה הנכנסת לעזה, ומכירתה בשוק הפרטי. יועצו של נתניהו מאשר כי בדרך זו הארגון שומר על חיות כלכלית ויכול להמשיך בפעולות נגד ישראל.

21 תגובות - 18 דיונים מיין לפי
1
רק אח שלי...
איציק | 10-08-2025 15:02
רק אח שלי המסכן קיבל סירוב בשירות התעסוקה, בגלל שביקש לדחות פגישה עם רופא תעסוקה, בגלל זה לא שילמו לו 2.400 שקלים. אלוהים בשמיים ישלם על כל העוול של המדינה הזאת. אני שילמתי בשבילו חשמל וקניתי אוכל לילדים שלו
שלמתי על חשבון...
לאמשנה | 10-08-2025 23:01
שלמתי על חשבון התחילה עין הרע
2
אין על מלא...
ואל תשכחו עוד 3 מיליארד שקל שקלים שסמוטריץ העביר ישירות לרעבי עזה בסיוע ישיר | 10-08-2025 15:31
אין על מלא מלא. גם רואים בחמאס בעל ברית אסטרגי גם מעבירים לו כסף קטארי ועכשיו מגדילים עשות ומממנים ישירות. לפחות נתנחם בכך שאתם תקימו במו ידיכם את מדינת פלסטין
לא נתנחם, המדינה...
Ї | 11-08-2025 0:59
לא נתנחם, המדינה הפלסטינית שהימין המשיחי מביא עלינו לא תקום כתוצאה של פשרה והסכמים, אלא כהישג הטרור .
3
כלומר סמוטריץ עשה את זה
מיואש למדי | 10-08-2025 16:13
סמוטריץ, תתפטר. אתה גרוע בהרבה מאנשים כמו יאיר גולן.
4
וכמה כסף קיבל...
טל | 10-08-2025 18:10
וכמה כסף קיבל החמאס מממשלת ישראל לפני 2024??
5
ביבי לא ידעתי...
יוספה | 10-08-2025 19:05
ביבי לא ידעתי שאתה עד כד כך דיביל חסר תקנה ואדיוט תומך חמאס בכסף ובמורל.
6
רוב המזון נכנס...
יצחק | 10-08-2025 19:22
רוב המזון נכנס מכל הארצות אפילו ארצות הברית אם לא נכניס השמאל יכעס ויגיד בכל העולם שאנחנו מרעיבים אותם
אשריך, יש לך...
המאיר הראשון | 10-08-2025 22:41
אשריך, יש לך את מי להאשים. עכשיו אתה יכול לישון בשקט. אידיוט
7
אלוקים יקח אותם....
אלין | 10-08-2025 19:37
אלוקים יקח אותם. נבלות.
8
מה שגנבו מהחרדים...
משה | 10-08-2025 19:41
מה שגנבו מהחרדים נותנים למרצחים מתנות כי אין למדינה צורך בכסף שגנבו ממשפחות החרדים
9
זה לא ישראל,...
המאיר הראשון | 10-08-2025 22:39
זה לא ישראל, זו ממשלת ישראל
10
למה להתעצבן. זה...
ניר לוי | 10-08-2025 22:42
למה להתעצבן. זה מה ששמואל רוצה שרק ניתן לחמאס. צה"ל בכל הכוח עד הסוףףףף כולם בעזה מחבלים כלבים
11
במקום לחסל את...
ננ | 10-08-2025 23:16
במקום לחסל את החמס נותנים להם כסף כאשר יש במדינה הרבה אנשים יהודים נזקקים בושה
12
עד מתי הטיפשות...
אבי | 10-08-2025 23:21
עד מתי הטיפשות תחגוג צריכים להרים את הכפפה ולתת לה לעבוד ומה...לפני שיהיה מאוחר
13
למה לא ???...
אדל | 10-08-2025 23:24
למה לא ??? אנחנו אשמים !!!!! הם מתעללים בחטופים שלנו , והם מקבלים כסף !!!!! רק ישראל מדינה מפגרת שעושה ותמשיך לעשות דברים כאלה !!! חבל על כל הנופלים , למה נילחמו ????
14
ביבי
ביבי | 11-08-2025 0:08
ביבי
15
ביבי אהבל שמסובב...
חיים | 11-08-2025 0:44
ביבי אהבל שמסובב את בוחריו על האצבע הקטנה
16
כדי ללכת ישר,...
Ben Maimon | 11-08-2025 0:49
כדי ללכת ישר, צריך לאזן בין ימין לשמאל, אם יש רק ימין הולכים במעגל.
17
נו קיצוצים לעולם...
משה ג | 11-08-2025 1:35
נו קיצוצים לעולם התורה שגם ככה משלמים על הכל מע''מ מס הכנסה ב לאומי הכלל כולל הכול מלארדים מרווחים מחרדים ומעבירים להשמד המדינה מרגלים בטוח מנהלים את המדינה
18
"צריך להכריע את...
ביבי בוגד | 11-08-2025 1:41
"צריך להכריע את חמאס" חמאס לא הוכרע "לא לעסקה" -הלך לעסקה "לא להכניס להם סיוע" - נכנס יותר סיוע מאי פעם. "הגירה מרצון" - היגר רק כמה אלפים שזה בקושי אחוז 1 מהאוכלוסיה. עוד מעט ביבי יכריז על מדינה פלסטינית והביביבוטים יתמכו בזה, הבן אדם מתנהל כמו בוגד ממקסם הכנסות לאויב וממקסם הרוגים לישראל.