במבצע מיוחד: אב ובנו נעצרו לאחר שתכננו פיגועי תופת - סרוגים

מטען חבלה, אילוסטרציה (צילום: דוברות המשטרה)

הותר לפרסום: השב"כ והמשטרה עצרו בחודש שעבר אב ובנו, תושבי כפר עקב, בחשד שתכננו לבצע פיגועי טרור במתווים שונים. על פי הודעת המשטרה, שני החשודים תכננו בין היתר לבצע פיגוע נגד אדם שסברו שהוא טייס.

מהחקירה שהתנהלה בחודשים האחרונים בשב״כ ובימ"ר ירושלים עלה כי שני החשודים אשר עבדו בין היתר במסעדה ובבית אבות במרכז הארץ, ותכננו לבצע מספר פיגועי טרור – בהם הנחת מטעני חבלה במחסום בצפון ירושלים, והפעלתם נגד חיילים ושוטרים שפעלו במקום. לצורך כך, השניים רכשו כלי נשק מסוגים שונים, חומרי נפץ ורכיבים שונים להכנת מטעני חבלה בדירות ששימשו כמעבדות חבלה – שם הכינו עשרות מטעני חבלה שלמדו להכין מצפייה בסרטונים ברשת.

בשלב מסויים, האב יצר קשר עם ארגון טרור על מנת שיממן את הכנת המטענים לצורך ביצוע הפיגועים – אך הקשר נגדע לאור מעצרו. עוד עלה בחקירה כי האב נתן מטעני חבלה לסוכן המשטרתי 'מטריקס', על מנת שיבצע פיגועי טרור נגד יהודים. בנוסף נאמר כי "חודשים ספורים לפני פרוץ מלחמת 'חרבות ברזל', האב הגיע סמוך לגדר ההפרדה, ביצע ירי ונמלט מהמקום".

בחקירה גם עלה כי האב אימן את בנו בירי מכלי נשק מסוגים שונים על גג ביתם בכפר עקב. בשנה האחרונה הבן אף תכנן לבצע פיגוע ירי באמצעות כלי נשק שהיה ברשותו במועדון במרכז הארץ, אך בסופו של דבר לא עשה זאת.

כאמור, לפני כחודש פשטו בלשי ימ"ר ירושלים, חבלני מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב עוטף ירושלים יחד עם אנשי שב"כ על מספר דירות בהן שהו השניים. בחיפוש שערכו הכוחות נמצאו בין היתר חומרים כימיים שונים, כלי קיבול, מנגנוני הפעלה שמופעלים על ידי חשמל או סים ורכיבים שונים שעל פי החשד היו צפויים להפוך למטעני נפץ לצורך ביצוע פיגועי טרור. בנוסף, נתפסו עשרות מטעני צינור המוכנים לשימוש שהושמדו, ותחמושת מסוגים שונים.

חשוד נוסף, שתואר כתושב מזרח ירושלים בשנות ה-20 לחייו, נעצר בחשד שהכין מטעני חבלה יחד עם האב, החביא אותם בביתו והתכוון לרכוש כלי נשק ואמצעי לחימה ולבצע פיגוע נגד כוחות הביטחון. מעצרם של השלושה הוארך מעת לעת בבית המשפט, ועם סיום החקירה הוגשה נגדם הצהרת תובע. בימים הקרובים צפויה פרקליטות מחוז ירושלים להגיש נגדם כתב אישום.