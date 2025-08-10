פרוש מאיים: "אם ייעצרו בחורי ישיבות יהיה מאבק, תתחילו לפחד״ - סרוגים

פרוש מאיים: "אם ייעצרו בחורי ישיבות יהיה מאבק, תתחילו לפחד״
לאחר מעצרם של מספר בחורי ישיבות משתמטים, ח"כ מאיר פרוש משגר איום ברור: ""אם יעצרו תלמידי ישיבות - יהיה מאבק אימים, המדינה תהיה משובשת ולא יוכלו לחיות פה"
השר פרוש (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)
ח"כ מאיר פרוש התייחס היום (ראשון) לסערה סביב חוק הגיוס ומעצרם של בחורי הישיבות, ובראיון ל'כיכר השבת' הוא איים: "אם ייעצרו תלמידי ישיבות – יהיה מאבק אימים, המדינה תהיה משובשת ולא יוכלו לחיות פה.
תתחילו לפחד! כאשר יפגעו לכל אבא בילד שלו – אף אחד לא יכול לצפות מה יכול לקרות פה. מתפתחת לה בישראל מלחמת אחים בין חרדים לחילונים".
45 תגובות - 33 דיונים מיין לפי
1
קדימה, אנחנו מחכים. יותר גרוע מעכשיו לא יהיה
גידגיד | 10-08-2025 14:59
צאו לרחובות, אנחנו נביא מיכלאות בשביל כל המשתמטים. מי שמשתמט משירות - אין לו חלק בעם ישראל
2
כולכם בשקית זבל...
יויו | 10-08-2025 15:07
כולכם בשקית זבל אחת גדולה
כלומר למזבלה?
מיואש למדי | 10-08-2025 16:14
אני לא הייתי מתבטא כך על החרדים, אבל ההתנהגות שלהם היא בהחלט התנהגות זבל. לא אני אמרתי אלא משה רבינו. האחיכם יבואו למלחמה?
3
מה זה הרעש...
מני | 10-08-2025 15:14
מה זה הרעש ?....הביצים רועדות
לא מסכים
עדינו העצני | 10-08-2025 19:13
אני לא יודע מה אמר מאיר פרוש, ואם אמר. אני יודע שיד של יהודי חרדי לא תורם ח"ו על איש, גם אם הוא חילוני. כולם מבינים שצריך להגיע להסדר טוב ללא שנאה ומלחמת אחים. די לנו בסבל מהמלחמה נגד אויבי ישראל. בסבלנות והבנה יגיעו להסדר מוסכם, ובע"ה אני מקווה שגם הציבור החרדי ימצא את הדרך כיצד להשתתף על הגנת ישראל מיד צר, מבלי שתיפגע דתיותו.
4
חילונים.פרזיטים.תתחילו לשמור מצוות.
אבי | 10-08-2025 16:11
עצלנים לעבודה, חילונים די לנוח כל היום.
5
יאללה בוא אנחנו מחכים לך
בוא | 10-08-2025 16:16
נראה לו הוא מאיים. בוא לפה תראה איך אחד אחד הילדים שלך מואכלים במיטב הבשר הלבן.
6
לא תהיה מלחמת...
רונן | 10-08-2025 16:28
לא תהיה מלחמת אחים מול החרדים מהסיבה הפשוטה שהחרדים הם לא אחינו. משה רבנו לימד אותנו שמי שנשאר לשבת כשאנחנו יוצאים למלחמה הוא לא אחינו
7
כבר היום לא...
בן צבי | 10-08-2025 16:34
כבר היום לא פשוט לחיות פה, ורק פורוש וחבריו בסבבה. חדל איומים!!
נתנהו תדיח...
שורפ | 10-08-2025 21:44
נתנהו תדיח זו הסטה למרד בעת מלחמה
8
אם אתם לא יודעים מה מתכננים מה אתם מתרברבים
גאה להיות משתמט | 10-08-2025 16:34
אתם חושבים שיילחמו בכם ויכו אותכם בצורה שאתם מדמיינים יש שיטות קשות שרק ראש שלומד באמת גמרא לא כמו הזבל המזוייף הדתי לאומי יכול לתכנן להכות אותכם באכזריות
תגובה מביישת ומתנשאת...
גרוש | 10-08-2025 21:46
תגובה מביישת ומתנשאת כיאה לחלק מהציבור החרדי
9
החילונים לא מדמינים מה מכינים להם............
יואל | 10-08-2025 17:00
מצחיק אותי החילונים חושבים שהולכים לריב מכות, הם לא קולטים שהראש של העסקנים החרדים מתכנן דברים הרבה יותר מתוחכמים ואפקטיבים ממה שהם מדמינים, הם לא יבינו מאיפה זה בא להם לא ניתן רמזים, בחרוב החרדי כבר יודעים על מה מדובר וזה מספיק...... ודי למבין.....
הכל ידוע השטנקרים...
אתה לא חרדי | 10-08-2025 21:41
הכל ידוע השטנקרים שלכם כבר מפטפטים
איזו תגובה זחוחה...
יעל | 10-08-2025 21:10
איזו תגובה זחוחה ומכוערת למצוקה אמיתית של הציבור המשרת.
הכל טוב נרצח את העסקנים שלכם ונשרוף חיים את ה
חרדים נא3ים | 10-08-2025 19:35
רבנים שלכם.
10
נהרוג אתכם כמו כלבים ברחובות, כלבים נא3ים.
כ | 10-08-2025 19:31
כ
11
השר פורוש. העם...
דוד בן יהודה | 10-08-2025 21:02
השר פורוש. העם לא אתכם. אין סתירה בין לימוד תורה לבין שירות בצבא. אפשר גם ללמוד תורה וגם לשרת. ואתם גם חיים במדינה ויש לכם זכויות. אך בלי חובות אין זכויות. ככל שתבינו יותר מהר כן ייטב.
12
רק תלונות יש...
דאוד | 10-08-2025 21:17
רק תלונות יש לחרדים לא תורמים כלום נראה מה יקרה עם יפביקו לקבל מילירדי שקלים. תראה כמה ירצו להתגייס.הרבנים מתנגדים לגיוס כי גם נם יצטרכו לעבוד ולא לחיות על חשבון אחרים
13
החילונים רועדים,קדימה תפתחו...
שונאאתביבי | 10-08-2025 21:34
החילונים רועדים,קדימה תפתחו במלחמה וסוף סוף תקבלו מה שמגיע לכם באמת סמרטוטים
14
אננני ממממששש רועדדדת....
פפורששש | 10-08-2025 21:37
אננני ממממששש רועדדדת. תמיד ידענו שאתם שלחיי רסן ,אגב ממש לא בטוח שזה לא הסטה למר חרדי בעת מלחמה , עי חבר כנסת
15
ברגע שזה יתחיל...
יונה | 10-08-2025 22:02
ברגע שזה יתחיל אני עם אחי החרדים אפילו שאני סרוג ובני בצבא . מטרת החילונים היא לא לגייס אותם אלא להיכנס בהם ולהעניש אותם על שהלכו עם ביבי .
ממש לא, אף...
תומר | 10-08-2025 22:49
ממש לא, אף אחד לא מחפש להעניש שהלכו עם ביבי. את אף אחד זה לא מעניין וכולם יודעים שהעסקנים החרדים ימכרו את אמא שלהם בשביל מי שיקח אותם ויתן להם פרובוקציות, אם זה ביבי, בנט או גנץ. ועוד סוד קטן- רבים ממצביעי הליכוד רוצים לגייס אותם.
16
אני לא מבין...
מימי | 10-08-2025 22:11
אני לא מבין איך אנשים כמוכם שמכנים עצמם סרוגים אתם מכנים בכינוי גנאי בחורי ישיבות משתמטים מי שמישתמט זה מי שלא לומד תורה הוא המיותמת מספר 1 שנאמר והגית בו יומם ולילה לימוד תורה כנגד כולם שכחתם אולי לדעתי מי שאומר ורוצה שתלמידי חכמים יעזבו את הישיבות הקדושהות ויסגור את הגמרא חס וחלילה לדעתי הוא כופר בעיקר ולא מאמין הוא אפיקורס ולא משנה אים יש לו כיפה או אין לו כיפה תפסיקו אתם הסרוגים ללקק לשמאל זה לא יעזור לכם אים אתם שומרי תורה ומצוות אתם צריכים להיות בצד של התורה לא בצד של הכפירה תחזרו בתשובה ותהיו יהודים טובים
מי אמר שמי...
איציק | 10-08-2025 23:31
מי אמר שמי שמשרת בהכרח לא לומד תורה? יש לכם סטיגמות שאתם לומדים לדקלם מינקות. איזה התנשאות..
חכמי חזל אמרו...
תומר | 10-08-2025 22:46
חכמי חזל אמרו שבמלחמת חובה כולם בלי יוצא מן הכלל יוצאים להלחם. אתם החרדים שמסתכלים על אחיכם נהרגים בקרב יושבים בישיבות(ורבים גם לא) כופרים יותר מהחילונים.
17
אני חרדי קלאסי...
דוד | 10-08-2025 22:12
אני חרדי קלאסי מישיבה טובה, תהיו רגועים פרוש לא מייצג אותי ושכמותי, אם יעצרו בחורי ישיבות אני לא אבכה, המנהיגים שלנו צריכים לקום נגד העסקנים ולמצוא פתרון מכבד לציבור החרדי עם הצבא
18
מקווה שהוא צודק היה...
אחד | 10-08-2025 22:20
מקווה שהוא צודק היה צריך לקרות מזמן גילוי נאות: לא סבלתי חרדים עוד לפני שזה נכנס לאופנה
19
נרד מהארץ ,...
מני | 10-08-2025 22:23
נרד מהארץ , הפגנת המליון , נשבש את הכבישים , נפגע בכלכלה , מלחמת אחים ....מנ עוד ???? תקימו צבא לילחם בנו ....? לא רוצים לתרום ? רוצים פטור מגזרי אז אפס זכויות כולל הצבעה , כמו נטורי קרתא שלפחות הם הגונים
20
החרדים מיום ליום...
מנחם | 10-08-2025 22:26
החרדים מיום ליום ממאיסים את עצמם יותר ויותר .....שנתיים מסתכלים על האחרים נלחמים , נופלים ונפצעים והם אפילו לא חושבים להצטרף לפחות אלה שלא לומדים ...ניתוק מטורף ועוד מאיימים במלחמה
21
לא צריך לעצור אף אחד פשוט שוללים את הקצבאות
אבי | 10-08-2025 22:36
וההטבות שרק הם מקבלים
22
על הציבור הרחב...
נסיך הכסף | 10-08-2025 22:51
על הציבור הרחב כולל הציבור הסרוג לצאת להפגנות ענק בכל הארץ לגיוס כל החרדים לצבא
23
די נמאסתם או שתקחו...
סגול כפסע ממלא מוחלט | 10-08-2025 22:57
די נמאסתם או שתקחו חלק במאמץ או שתילכו קיבי...מט. תקימו לכם מדינת הלכה משלכם ותחיו על חשבונכם
24
אם תהיה מלחמת...
פורוש | 10-08-2025 22:59
אם תהיה מלחמת אחים אנחנו ננהל אותה בשישי שבת ברחובות שלכם בבני ברק בירושליים ובבתי הכנסת שלכם.
25
תלחם אתה בחילונים...
ישראל | 10-08-2025 23:12
תלחם אתה בחילונים מנוול עוכר ישראל אמרתם שתעזבו את הארץ קח מזוודה ועוף מפה אתה וש"ס ודגל ועירית בני ברק המושחתים
26
אני בוש ונכלם...
יהודי פשוט | 10-08-2025 23:15
אני בוש ונכלם מדברים אלו, והתורה מה יהיה עליה . על זה כבר אמר הנביא, למה לי רוב זבחיכם…
27
בואו זבי חוטם! נותן...
מאיימים עלינו? | 10-08-2025 23:29
בואו זבי חוטם! נותן לנו הזדמנות להוציא את העצבים עליכם? נכסח לכם את הצורה. וקודם כל לך פורוש, נשבור את העצמות!
28
אדון פורוש אנחנו...
שלמה | 10-08-2025 23:32
אדון פורוש אנחנו יודעים איפה הישיבות שלכם אם תשבשו את המדינה אל תופתע אם פה ושם ישיבות יועלו באש נכון עשר תגיד שואה יהודים וכולי לא מזיז לנו נגמרו הימים שבשם השואה והדת אתם עושים מה שבטלכם לא כדאי לך להתחיל בקאוב לא יהיה לכם איפה ללמד
29
לא לעצור אותם!...
אלי | 11-08-2025 0:14
לא לעצור אותם! זה עולה לנו זמן וכסף. לקחת מכל משתמט את זכות הבחירה, זהו, משם הכל יסתדר.
30
פורום תפסיק לאיים...
דורי | 11-08-2025 0:21
פורום תפסיק לאיים יא חתיכת אפס. כל מי שלא יתגייס ימצא את עצמו בכלא הבנת!!!
31
מותר לכתוב "בין של...
מוריאל | 11-08-2025 0:23
מותר לכתוב "בין של זונה"?
32
מתמודדים בהצלחה עם...
דוד | 11-08-2025 0:43
מתמודדים בהצלחה עם שש או שבע חזיתות, גם אתכם נביס
חחח התגובה פשוט...
אלקס | 11-08-2025 1:56
חחח התגובה פשוט נהדרת!
33
נמאס מהאיומים שלהם...
חיים | 11-08-2025 1:44
נמאס מהאיומים שלהם