פרוש מאיים: "אם ייעצרו בחורי ישיבות יהיה מאבק, תתחילו לפחד״ - סרוגים

השר פרוש (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

ח"כ מאיר פרוש התייחס היום (ראשון) לסערה סביב חוק הגיוס ומעצרם של בחורי הישיבות, ובראיון ל'כיכר השבת' הוא איים: "אם ייעצרו תלמידי ישיבות – יהיה מאבק אימים, המדינה תהיה משובשת ולא יוכלו לחיות פה.

תתחילו לפחד! כאשר יפגעו לכל אבא בילד שלו – אף אחד לא יכול לצפות מה יכול לקרות פה. מתפתחת לה בישראל מלחמת אחים בין חרדים לחילונים".

באדיבות כיכר השבת