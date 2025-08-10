הליצן קשר את הילד לכיסא: אמא הגישה תלונה במשטרה לאחר מעשה מזעזע בגן ילדים

(מתוך הפייסבוק של מורן ברכה)

בפוסט ויראלי שזכה לתפוצה רחבה ברשתות החברתיות, חשפה מורן ברכה, סיפור מזעזע על תקרית שאירעה לבנה בגן ילדים. הפוסט, שפורסם בקבוצות מקומיות של תושבי ירושלים, מתאר כיצד ליצן שהוזמן לפעילות בגן קשר את בנה לכיסא ואף הדביק סלוטייפ על פיו, בעוד הגננת תיעדה את המעשה ושלחה את התמונות לקבוצת ההורים של הגן. התקרית עוררה סערה, והאם הגישה תלונה במשטרה.

הרקע: פעילות תמימה שהפכה לסיוט

פעילויות חינוכיות בגני ילדים נועדו להיות חוויה מהנה ובטוחה עבור הילדים. לעיתים, גנים מזמינים אמנים או מפעילים חיצוניים, כמו ליצנים, כדי להוסיף עניין ושמחה. אולם, במקרה זה, מה שהיה אמור להיות פעילות קלילה הפך לחוויה טראומטית עבור ילד אחד ואמו. מורן ברכה שיתפה את הסיפור בקבוצות ירושלמיות בפייסבוק, וביקשה את דעת הקהילה על המקרה המטריד.

תיאור המקרה: מה קרה בגן?

על פי הפוסט של ברכה, במהלך ביקור של ליצן בגן הילדים, החליט הליצן לקשור את בנה לכיסא באמצעות סלוטייפ, ואף הדביק סלוטייפ על פיו. המעשה, שהוצג כבדיחה, לא היה חלק מפעילות קבוצתית ולא בוצע כלפי ילדים אחרים בגן. במקום להתערב, הגננת צילמה את הילד במצבו הקשור ושלחה את התמונות לקבוצת הווטסאפ של ההורים, כאילו מדובר בחלק משגרת הפעילות. התמונות הוסרו מהקבוצה רק לאחר שברכה מחתה בתוקף.

הגננת טענה כי המעשה נעשה "בצחוק", והסבירה כי הליצן קשר את הילד כי הוא "קם כל הזמן מהכיסא". לדבריה, המטרה הייתה להצחיק את ההורים ולהראות שהצליחו "להושיב" את הילד. המנהלת, לעומת זאת, טענה כי המעשה נמשך "רק לשנייה", ואילו המפקחת הגדירה זאת כ"בדיחה לא מוצלחת" שנבעה מטעות. התגובות המזלזלות של הצוות החינוכי רק הגבירו את תחושת התסכול של האם.

הפוסט המלא של מורן ברכה

כך עלה הפוסט המקורי שכתבה ברכה, כפי שפורסם בקבוצות הירושלמיות: "לכל הקבוצה פה, הייתי רוצה לדעת מה אתם חושבים על דבר כזה. הבן שלי חזר מהמעון שבוע שעבר לאחר שהיה להם במעון פעילות על ליצן ממש 'נחמד'".

"הליצן הנחמד החליט לקשור את הבן שלי לכיסא, תשאלו למה אז אין לי תשובה, במקביל הגננת צילמה את זה ושלחה את התמונה שלו ביחד עם כל תמונות של הפעילות לקבוצה של הגן, כאילו זה נראה לה נורמלי מה שעשו לו (כמובן שאחרי שצרחתי עליה היא הבינה את מה שעשתה ומחקה את התמונות שלו מהקבוצה, וזה בטענה שאני חלילה לא ארגיש לא נעים)".

"זה קרה רק לו, זה לא איזשהו חלק מפעילות שהוא עשה לכל הכיתה של המעון. התשובה הראשונה של הגננת שאמרה לי, 'זה היה בצחוק'. הליצן אמר בגלל שהבן שלי קם כל רגע מהכיסא הוא אמר בשביל 'הצחוק', בואי נקשור אותו לכיסא ונצלם לאמא ונגיד שסוף סוף הצלחנו להושיב אותו".

"לאחר מכן שמעתי מהמנהלת שזה היה לשנייה. ואז מהמפקחת שזה היה בדיחה לא מוצלחת, ושנעשתה טעות. (כאילו הם שברו איזשהו חפץ בטעות)".

"מיותר לציין שהוגשה תלונה במשטרה כמובן. וצרחתי על הגננת ועל המנהלת והמפקחת ואחת מכסה על השנייה, אז ממכם קבוצה יקרה רוצה לשמוע את דעתכם על התמונה הזאת. הלב שלי נשבר והדמעות שלי לא מפסיקות לרדת עד עכשיו, לא מצליחה להתאושש מהתמונה הזאת".

תגובת האם וצעדים משפטיים

ברכה תיארה את תחושת השבר והכאב העמוק שחשה כשראתה את התמונות של בנה קשור לכיסא. היא הגיבה במהירות, התעמתה עם הגננת, המנהלת והמפקחת, והגישה תלונה במשטרה נגד המעורבים. התגובות המזלזלות של הצוות החינוכי, שכללו ניסיונות להציג את המעשה כ"בדיחה" או "טעות", לא סיפקו את האם, שחשה כי הילד שלה הופקר על ידי מי שהיו אמורים להגן עליו.

השלכות ודיון ציבורי

המקרה מעלה שאלות קשות על האחריות של צוותי חינוך והמפעילים החיצוניים בגני ילדים. כיצד ייתכן שמעשה כה חמור, הכולל קשירת ילד והדבקת סלוטייפ על פיו, נתפס כ"בדיחה"? מדוע הצוות החינוכי לא התערב בזמן אמת, ואף תיעד ושיתף את התמונות? התקרית מדגישה את הצורך בהכשרה טובה של צוותי גנים, בפיקוח מחמיר יותר על מפעילים חיצוניים, ובמודעות גבוהה יותר לזכויות הילדים ולבטיחותם.

אל"י – האגודה להגנת הילד, בתגובה למראות המזעזעים של הילד שנקשר לכיסא: "מדובר במקרה קשה, מצער ומדאיג, המערער את הביטחון וכבוד האדם שמסגרות לילדים צריכות להעניק. מעבר למשמעות הטיפולית והנזק, לאור החוויה השלילית, מדובר בהשפלה ובמסר ליתר הילדים שעלול לנרמל אלימות ופגיעות מהסוג הזה. אנחנו באל"י – האגודה להגנת הילד, נגבש הצעת חוק לכנסת של הצבת מצלמות חובה בגני הילדים, מה שיאפשר ליזום ביקורות פתע ולהגדיל את הפיקוח".