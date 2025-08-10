ברשת תוהים: האם נשים שמזמינות אוכל בשם גברי מקבלות יותר? - סרוגים

(צילום: שאטרסטוק)

גולשת ברשתות החברתיות שיתפה לאחרונה פוסט על ניסוי חברתי שערכה, במסגרתו היא הזמינה אוכל ממסעדות שונות תחת שם גברי פשוט, כמו "יונתן" או "דניאל". לדבריה, כמעט בכל פעם היא הרגישה שהמנות שקיבלה היו גדולות יותר, והכילו יותר תוספות ורוטב, ממה שהיא הייתה מקבלת בעבר. מנגד, כשהיא הפסיקה את ה"משחק" וחזרה להזמין תחת שמה האמיתי – הכמות הצטמצמה, והמנות חזרו להיות כמו פעם.

תוך זמן קצר הפוסט הפך לויראלי, והתגובות ברשת לא איחרו להגיע. חלק מהגולשים צחקו והציעו שמות יצירתיים כדי "לבדוק" את התופעה בעצמם, בעוד שאחרים טענו שמדובר בהוכחה לכך שנשים לעיתים מקבלות פחות – לא בכוונה רעה, אלא מתוך תפיסות לא מודעות של נותני השירות. גולשת אחת סיכמה בפשטות: "זה לא שאת לוקחת יותר כשאת בשם גברי – זה שהם לוקחים ממך פחות כשאת בשם שלך".

מחקרים בפסיכולוגיה חברתית מצביעים על כך שבחלק מהתרבויות, גברים נתפסים כמי ש"מצפים" לכמויות גדולות יותר, בעוד שנשים נתפסות כמי שיסתפקו בפחות. תפיסה זו, גם אם אינה מודעת, יכולה להשפיע על האופן שבו נותני שירות ממלאים מנות. כעת, הסיפור הפך לטרנד עולמי – ברשתות החברתיות עולות שוב ושוב תמונות של משלוחי עם שמות גבריים, לצד מנות שנראות נדיבות במיוחד.

ומה אצלנו? לא מעט ישראלים מספרים שגם כאן שמות, מבטא או אפילו סוג ההזמנה משפיעים לפעמים על היחס. אז בפעם הבאה שאתם מזמינים – אולי שווה לנסות שם אחר. מי יודע? אולי גם אתם תקבלו תוספת רוטב.