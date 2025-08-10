"את לא לבד": השיר של היוצרת שנולד מתוך נידוי חברתי וגירושי הוריה

ירין (צילום ליה שמעיה)

ירין, זמרת ויוצרת סרוגה, משיקה את הסינגל "את לא לבד". זהו שיר קצבי המשלב מסר של תמיכה רגשית ואמירה ברורה של תמיכה. השיר, שיצא על רקע תקופה מאתגרת בארץ, נכתב בהשראת מסעה האישי של הזמרת, שכלל התמודדות עם גירושי הוריה ונידוי חברתי.

צפו בקליפ לשיר החדש של ירין – את לא לבד:

"גדלתי בבית מורכב, כל הורה משך לכיוון אחר", היא מספרת. "בינתיים, גם בחברה לא הצלחתי למצוא את עצמי. מתוך החושך שלי מצאתי את היד הגדולה שאספה אותי וצעקה לי שאני לא לבד". ירין חזרה בתשובה בגיל צעיר. השיר, בהפקת נעמה נגר ובעיבוד עכשווי, כולל סימפול של הזמרת דיןדין אביב, שגם היא חזרה בתשובה. "את לא לבד" מציע מסר של תקווה לנשים ונערות.

ירין, שהופיעה בכנסים, היכלי תרבות ואירועי נשים, זכתה לחשיפה בתחנות רדיו כמו גלגל"צ וכאן מורשת. לאחר הצלחת סינגלה הראשון "אין לילה", היא ממשיכה לפלס את דרכה כקול חדש במוזיקה הנשית-דתית בישראל.