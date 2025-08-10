ילד בן 4 נפגע מקרש עץ בנתיבות, מצבו קשה - סרוגים

אילוסטרציה (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

תאונה קשה: ילד בן 4 נפגע מקרש עץ היום (רביעי) ברחוב הרב צבאן בנתיבות, ונפצע באורח קשה. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו לילד טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא סובל מחבלת ראש.

חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א אדם גוסטבו וחובש רפואת חירום במד"א תאיר אזולאי סיפרו כי "קיבלנו דיווח על ילד שנפגע מקרש שנפל עליו. הגענו למקום וראינו את הילד כשהוא בהכרה וסובל מחבלה בראש. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים ומתן תרופות לשיכוך כאבים ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה".

במקביל דווח על אירוע נוסף ברחוב יוסי גבאי באשדוד, כאשר רוכב אופניים חשמליים נפגע מרכב וסבל מחבלת ראש. צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי לפצוע, שתואר כגבר בן 76, ופינו אותו לבית החולים אסותא כשמצבו בינוני.