בליווי הוריהם: הבנים של השרים הסרוגים התגייסו לגבעתי - סרוגים

(צילום: דוברות השר סמוטריץ')

הבוקר הבאנו כאן תיעוד של ביינישים שהתגייסו היום לחטיבת גבעתי. כעת תברר כי בין המתגייסים נמצאים גם שני בנים של שרים בממשלה.

הראשון הוא בנו של השר בצלאל סמוטריץ', בניה, שלמד עד לאחרונה בישיבת בית אל.

בפוסט שפרסם שר האוצר בדף הפייסבוק שלו, בשיתוף תמונת מרגשות מהבקו"ם, כתב: "אחרי ארבע שנות לימוד תורה בישיבת בית אל ובעיצומה של מלחמת הקיום שלנו, ליווינו הבוקר בהתרגשות את בניה לבקו״ם. בניה מתגייס לשירות קרבי בחטיבת גבעתי במסגרת הסדר ישיבות גבוהות ציוניות, וכמו חבריו הרבים בני הציונות הדתית נושא בעול עם הציבור בשילוב ספרא וסיפא – לימוד תורה, הקמת משפחה, ומצוות השירות הצבאי לעזרת ישראל מיד צר.

ליבנו עם המתגייסים החדשים ועם לוחמי צה"ל ומפקדיו כולם, בתפילה שהשם יצליח דרכם, ידבר שונאינו תחתיהם ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון וישמור צאתם ובואם מעתה ועד עולם", דברי השר סמוטריץ' בברכתו לבנו וליתר המתגייסים.\

השר עמיחי אליהו בבקו"ם: "הגיע הזמן לכבוש את עזה לאלתר"

גם נווה, בנו של שר המורשת ח״כ הרב עמיחי אליהו, התגייס הבוקר לשירות צבאי כלוחם בחטיבת גבעתי. השר אליהו יחד עם משפחתו ליוו את המלש״ב הטרי ללשכת הגיוס והביעו גאווה והתרגשות נוכח תחילת דרכו כחייל לוחם.

השר אליהו אמר: "זהו יום של גאווה גדולה אישי ומשפחתי אך גם לאומי. בני מצטרף היום לחזית, לצד חבריו, בתקופה שבה עם ישראל כולו נתון במערכה על חייו ועל עתידו. אנו מתפללים לשלום כל חיילינו ולניצחון מהיר וצודק במלחמה״.השר אליהו הדגיש כי: ״הגיע הזמן לדבר פחות ולעשות יותר. הגיע הזמן לכבוש את עזה לאלתר״, דברי השר.

גם הרב חגי לונדין גייס את בנו היום לחטיבת גבעתי, הרב לונדין כתב על האירוע בפייסבוק: "אירוע רודף אירוע במשפחה. זכינו ב"ה ללוות היום את בננו השני, דוד, לגיוס לגבעתי. לכל מי שמרגיש טיפה מדוכדך מהמצב ממליץ לו לבוא לבוקר של גיוס ביני"ש בתל השומר ולראות איפה הרוח של עם ישראל נמצאת."ארדוף אובי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. "ה' ישמור צאתם ובואם של הבנים שלנו מעתה ועד עולם. אמן".