בליווי הוריהם: הבנים של השרים הסרוגים התגייסו לגבעתי - סרוגים

בניה סמוטריץ' ונווה אליהו היו בין החיילים שהתגייסו הבוקר כלוחמים בגבעתי. השנים, לוו על ידי אביהם השרים שברכו אותם ואת כלל חיילי צה"ל בניצחון

דוד פרוידיגר, חדשות סרוגים
10.08.25 14:11  ט״ז באב תשפ״ה
  (צילום: דוברות השר סמוטריץ')

הבוקר הבאנו כאן תיעוד של ביינישים שהתגייסו היום לחטיבת גבעתי. כעת תברר כי בין המתגייסים נמצאים גם שני בנים של שרים בממשלה.

הראשון הוא בנו של השר בצלאל סמוטריץ', בניה, שלמד עד לאחרונה בישיבת בית אל.

בפוסט שפרסם שר האוצר בדף הפייסבוק שלו, בשיתוף תמונת מרגשות מהבקו"ם, כתב: "אחרי ארבע שנות לימוד תורה בישיבת בית אל ובעיצומה של מלחמת הקיום שלנו, ליווינו הבוקר בהתרגשות את בניה לבקו״ם. בניה מתגייס לשירות קרבי בחטיבת גבעתי במסגרת הסדר ישיבות גבוהות ציוניות, וכמו חבריו הרבים בני הציונות הדתית נושא בעול עם הציבור בשילוב ספרא וסיפא – לימוד תורה, הקמת משפחה, ומצוות השירות הצבאי לעזרת ישראל מיד צר.

השר סמוטריץ' עם בנו בניה בבקו"ם. (צילום: דוברות השר סמוטריץ')

ליבנו עם המתגייסים החדשים ועם לוחמי צה"ל ומפקדיו כולם, בתפילה שהשם יצליח דרכם, ידבר שונאינו תחתיהם ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון וישמור צאתם ובואם מעתה ועד עולם", דברי השר סמוטריץ' בברכתו לבנו וליתר המתגייסים.\

השר עמיחי אליהו בבקו"ם: "הגיע הזמן לכבוש את עזה לאלתר"

גם נווה, בנו של שר המורשת ח״כ הרב עמיחי אליהו, התגייס הבוקר לשירות צבאי כלוחם בחטיבת גבעתי. השר אליהו יחד עם משפחתו ליוו את המלש״ב הטרי ללשכת הגיוס והביעו גאווה והתרגשות נוכח תחילת דרכו כחייל לוחם.

השר עמיחי אליהו מלווה את בנו ביום הגיוס לגבעתי. (צילום: דוברות השר אליהו)

השר אליהו אמר: "זהו יום של גאווה גדולה אישי ומשפחתי אך גם לאומי. בני מצטרף היום לחזית, לצד חבריו, בתקופה שבה עם ישראל כולו נתון במערכה על חייו ועל עתידו. אנו מתפללים לשלום כל חיילינו ולניצחון מהיר וצודק במלחמה״.השר אליהו הדגיש כי: ״הגיע הזמן לדבר פחות ולעשות יותר. הגיע הזמן לכבוש את עזה לאלתר״, דברי השר.

גם הרב חגי לונדין גייס את בנו היום לחטיבת גבעתי, הרב לונדין כתב על האירוע בפייסבוק: "אירוע רודף אירוע במשפחה. זכינו ב"ה ללוות היום את בננו השני, דוד, לגיוס לגבעתי. לכל מי שמרגיש טיפה מדוכדך מהמצב ממליץ לו לבוא לבוקר של גיוס ביני"ש בתל השומר ולראות איפה הרוח של עם ישראל נמצאת."ארדוף אובי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. "ה' ישמור צאתם ובואם של הבנים שלנו מעתה ועד עולם. אמן".

4 תגובות - 3 דיונים מיין לפי
1
אתם מטעים את...
מים עד נפש | 10-08-2025 15:04
אתם מטעים את הציבור. מלכתחילה מטרתכם הייתה לכבוש ולהתיישב בעזה ולגרש את כל הערבים משם. אבל אתם רוצים ללכת עם ולהרגיש בלי. אם הייתם אומרים באומץ ובאופן ברור מהרגע הראשון: מפקירים את כל החטופים, כובשים את עזה, מגרשים את כל הערבים משם, ומתיישבים , אולי הייתם מצליחים. במקום זה אתם מדשדשים שנתיים, מפקירים חטופים, מפקירים חיילים, מקריסים את מערך המילואים, מסיתים נגד משפחות חטופים וכל מי שלא מסכים עם דעתכם הסמויה כולל נגד צה״ל שירותי הבטחון וציבור המשרתים שלא משןרותיכם ויוצרים הרבה שנאת חינם כי תוך הצגת טיעונים לא רלוונטיים ביודעין וקורעים את העם. אתם חדלי אישים שהורסים את העם ואת המדינה. זה לא הדעות שלכם זה הביצוע והדרך. זה היהירות, ההתנשאות, הבוז, הזלזול כלפי כל מי שלא אתם. פריבילגים פאסיב אגרסיב מנותקים ובכיינים. סוכני שנאה
2
מהסוג שרוצחים ואונסים...
ד״ר | 10-08-2025 15:13
מהסוג שרוצחים ואונסים בחסות המלחמה כביכול. טינופת.
תגובה מכוערת
מיכל | 10-08-2025 19:32
מעידה על כותבה, ולא על המתגייסים לגבעתי.
3
בני גילו של...
רונן | 10-08-2025 16:33
בני גילו של בניה סמוטריץ נלחמים בעזה מאז אוקטובר 7, אבל הבן יקיר לי דחה גיוס במשך 4 שנים כדי שהמלחמה תסתיים לפני שיצטרך להיכנס לעזה. עכשיו הליצן יעשה טירונות, אימון מתקדם, יחזור לישיבה לעוד שנה-שנתיים ובינתיים המלחמה תסתיים. התפוח הרקוב נופל מתחת לעץ הרקוב