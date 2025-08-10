לפיד קורא לסמוטריץ': בוא נפעל יחד לפיזור הכנסת - סרוגים

יונתן זינדל/פלאש90

ראש האופוזיציה יאיר לפיד פנה היום (ראשון) בקריאה לשר האוצר סמוטריץ' לחתום על מכתב ״שינוי נסיבות״ לפיזור הכנסת: יו"ר מפלגה בקואליציה, לא יכול לשבת בממשלה שהוא לא מאמין בעומד בראשה.

עוד נכתב: בדבריך הודית שמדיניותו של ראש הממשלה אינה מביאה להכרעה בעזה, לא מחזירה את חטופינו ולא מנצחת את המלחמה. עוד הוספת כי אינך יכול לעמוד מאחורי ראש הממשלה ולגבותו יותר.

לאור זאת, אני קורא לך להצטרף אליי למכתב משותף ליו"ר הכנסת, ובו נודיע על שינוי נסיבות מהותי שמצדיק העלאה מחדש של הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים וחמש בהתאם לסעיף 76(ח) לתקנון הכנסת.

